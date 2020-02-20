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Четверг, 20.02.2020
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Знаменательные события в истории: 20 февраля 2020 года

Знаменательные события в истории: 20 февраля 2020 года
06:59 Сегодня Телеграф

В этот день, 20 февраля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День Героев Небесной Сотни.

Всемирный день социальной справедливости.

День памяти святителя Парфения, епископа Лампсакийского.

История:

1666 - Основан Монреаль - один из крупнейших канадских городов.

1872 - В США запатентован электрический лифт.

1872 - В Нью-Йорке открылся Метрополитен-музей.

1909 - Опубликован "Первый манифест футуризма".

1940 - Впервые на экранах появилась мультипликационная пара Том и Джерри.

1962 - Трижды облетев Землю, Джон Гленн совершил первый американский орбитальный космический полет.

1998 - 15-летняя американка Тара Липински выиграла соревнования среди женщин по фигурному катанию на зимней Олимпиаде в Нагано, став самой молодой победительницей Белых Олимпиад.

2014 - Во время противостояния Евромайдана Институтской улице были расстреляны активисты. Погибших впоследствии назвали "Небесной сотней".

2014 - Вторжением российского спецназа на территорию АРК началась Российско-украинская война.

Родились в этот день:

1966 - Синди Кроуфорд, американская супермодель, актриса, телеведущая.

1967 - Курт Кобейн, американский певец, рок-музыкант, гитарист.

1988 - Рианна, барбадосская R&B-певица.

 Ушли из жизни:

1996 - Одри Мэнсон, американская модель, актриса театра и кино.

2001 - Ирина Бугримова, советская артистка цирка, первая в мире женщина-дрессировщик львов.

2005 - Хантер Томпсон, американский писатель и журналист, основатель гонзо-журналистики.

 Именины:

Александр, Алексей, Петр. 

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 20 февраля, День Героев Небесной Сотни.
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