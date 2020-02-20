Знаменательные события в истории: 20 февраля 2020 года

Праздники:
День Героев Небесной Сотни.
Всемирный день социальной справедливости.
День памяти святителя Парфения, епископа Лампсакийского.
История:
1666 - Основан Монреаль - один из крупнейших канадских городов.
1872 - В США запатентован электрический лифт.
1872 - В Нью-Йорке открылся Метрополитен-музей.
1909 - Опубликован "Первый манифест футуризма".
1940 - Впервые на экранах появилась мультипликационная пара Том и Джерри.
1962 - Трижды облетев Землю, Джон Гленн совершил первый американский орбитальный космический полет.
1998 - 15-летняя американка Тара Липински выиграла соревнования среди женщин по фигурному катанию на зимней Олимпиаде в Нагано, став самой молодой победительницей Белых Олимпиад.
2014 - Во время противостояния Евромайдана Институтской улице были расстреляны активисты. Погибших впоследствии назвали "Небесной сотней".
2014 - Вторжением российского спецназа на территорию АРК началась Российско-украинская война.
Родились в этот день:
1966 - Синди Кроуфорд, американская супермодель, актриса, телеведущая.
1967 - Курт Кобейн, американский певец, рок-музыкант, гитарист.
1988 - Рианна, барбадосская R&B-певица.
Ушли из жизни:
1996 - Одри Мэнсон, американская модель, актриса театра и кино.
2001 - Ирина Бугримова, советская артистка цирка, первая в мире женщина-дрессировщик львов.
2005 - Хантер Томпсон, американский писатель и журналист, основатель гонзо-журналистики.
Именины:
Александр, Алексей, Петр.