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Пятница, 21.02.2020
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Знаменательные события в истории: 21 февраля 2020 года

Знаменательные события в истории: 21 февраля 2020 года
07:01 Сегодня Телеграф

В этот день, 21 февраля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день родного языка.

Всемирный день экскурсовода.

История:

1784 - Порт и крепость в Крыму получили название Севастополь.

1907 - одно из крупнейших кораблекрушений XX века: во время шторма потерпел крушение пароход «Берлин» (нем. "Berlin"); погибло 129 человек.

1931 - Начался выпуск средства против тошноты и похмелья "Alka Seltzer".

2006 - Телескопом "Хаббл" зарегистрирован объект SCP 06F6, природу которого астрономы не могут объяснить до сих пор.

2008 - полное лунное затмение в 03:26 UTC (время максимальной фазы).

2014 - начало Крымского кризиса.

Родились в этот день:

1836 - Лео Делиб, французский композитор.

1946 - Алан Рикман, британский актер театра и кино, режиссер.

1962 - Чарльз Майкл Поланик (Паланик), американский писатель украинского происхождения.

1979 - Дженнифер Лав Хьюитт, американская актриса и певица.

1987 - Эллен Пейдж, канадская актриса.

 Ушли из жизни:

1677 - Бенедикт Спиноза, нидерландский философ-рационалист, натуралист.

 2000 - Апанович Елена Михайловна, украинский историк.

 Именины:

Андрей, Захар, Макар, Петр, Семен, Сергей, Федор.

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Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 21 февраля.
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