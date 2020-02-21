Знаменательные события в истории: 21 февраля 2020 года

Праздники:
Международный день родного языка.
Всемирный день экскурсовода.
История:
1784 - Порт и крепость в Крыму получили название Севастополь.
1907 - одно из крупнейших кораблекрушений XX века: во время шторма потерпел крушение пароход «Берлин» (нем. "Berlin"); погибло 129 человек.
1931 - Начался выпуск средства против тошноты и похмелья "Alka Seltzer".
2006 - Телескопом "Хаббл" зарегистрирован объект SCP 06F6, природу которого астрономы не могут объяснить до сих пор.
2008 - полное лунное затмение в 03:26 UTC (время максимальной фазы).
2014 - начало Крымского кризиса.
Родились в этот день:
1836 - Лео Делиб, французский композитор.
1946 - Алан Рикман, британский актер театра и кино, режиссер.
1962 - Чарльз Майкл Поланик (Паланик), американский писатель украинского происхождения.
1979 - Дженнифер Лав Хьюитт, американская актриса и певица.
1987 - Эллен Пейдж, канадская актриса.
Ушли из жизни:
1677 - Бенедикт Спиноза, нидерландский философ-рационалист, натуралист.
2000 - Апанович Елена Михайловна, украинский историк.
Именины:
Андрей, Захар, Макар, Петр, Семен, Сергей, Федор.