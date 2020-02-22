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Суббота, 22.02.2020
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Знаменательные события в истории: 22 февраля 2020 года

Знаменательные события в истории: 22 февраля 2020 года
07:15 Сегодня Телеграф

В этот день, 22 февраля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

22 февраля - 53-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 312 дней (313 дней в високосные годы). В XX и XXI веках соответствует 9 февраля юлианского календаря.

Праздники:

Международный день поддержки жертв преступлений - памятная дата, призванная обратить внимание на проблемы пострадавших от криминальных действий людей(преступников).

Праздники в других странах: 

Египет — День Единства.

Индия — День матери.

Катар — День вступления Эмира на престол — Катар.

Киргизия — День работника землеустройства, геодезии и картографии.

Мексика — Национальный день траура.

Монголия — День Субаатара.

Сент-Люсия — День независимости.

США — День рождения Джорджа Вашингтона.

Центральноафриканская Республика — День Рождения Президента.

Япония — День кошки.

История:

1632 - Галилео Галилей преподнес герцогу Тосканскому посвященную ему книгу.

1786 (232 года) - ЕКАТЕРИНА II повелела подписывать бумаги на ее имя "верноподданный" вместо "раб".

1819 (199 лет) - Подписан испано-американский договор о передаче Флориды США.

1901 - одно из крупнейших кораблекрушений XX века: разбилось на скалах пассажирское судно "Рио-де-Жанейро" (англ. "City of Rio de Janeiro"); погибло 128 человек.

1968 - Открыта первая советская полярная станция "Беллинсгаузен".

1979 - Сент-Люсия получила независимость от Великобритании.

2000 - отменено положение о смертной казни в Украине.

2014 - 4-й президент Украины Виктор Янукович постановлением Верховной Рады объявлен самоустранившимся от исполнения конституционных полномочий.

2015 - теракт во время "Марша достоинства" в Харькове.

Родились в этот день:

1732 - Джордж Вашингтон, 1-й президент США (1789-1797), американский государственный и военный деятель.

1788 - Артур Шопенгауэр, немецкий философ.

1810 - Фредерик Шопен, польский композитор и пианист, один из величайших музыкальных гениев.

1921 - Джульетта Мазина, итальянская актриса.

1932 - Эдвард Кеннеди (ум. 2009), младший брат Джона и Роберта Кеннеди, сенатор.

1975 - Дрю Бэрримор, американская актриса, продюсер и кинорежиссер.

 Ушли из жизни:

1512 - Америго Веспуччи, итальянский путешественник, исследователь Америки.

1674 - Жан Шаплен (р. 1595), французский писатель, теоретик литературы, один из организаторов и первых членов Французской академии.

1850 - Уильям Аллан (р. 1782), шотландский художник.

1875 - Камиль Коро, французский художник.

1875 - Жан Батист Камиль Коро (р. 1796), французский художник.

1942 - Елена Телига, поэтесса, литературный критик, деятель украинской культуры.

1960 - Иван Паторжинский (р. 1896), украинский певец, педагог, народный артист СССР.

 Именины:

Католические: Маргарита.

Православные: Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Маркел, Никифор, Панкратий, Петр, Филагрий.

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 22 февраля.
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