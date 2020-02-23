Скачать
Воскресенье, 23.02.2020
Итоги дня 22 февраля: ситуация в Новых Санжарах, смерть экс-главы "Интера" и финал Нацотбора
Итоги дня 22 февраля: ситуация в Новых Санжарах, смерть экс-главы "Интера" и финал Нацотбора
Эпидемия коронавируса в Китае: Количество жертв превысило 2400 человек
Эпидемия коронавируса в Китае: Количество жертв превысило 2400 человек
Фьюри забил Уайлдера в углу ринга (Видео)
Фьюри забил Уайлдера в углу ринга (Видео)
23 февраля - приметы и обряды в День Прохора
23 февраля - приметы и обряды в День Прохора

Знаменательные события в истории: 23 февраля 2020 года

Знаменательные события в истории: 23 февраля 2020 года
07:20 Сегодня Телеграф

В этот день, 23 февраля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

В этот день православные чтят память иконы Божией Матери "Огневидная"

День сражений подушками

Международный день собачьего печенья

День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь

День защитника Отечества в Кыргызстане

День защитника Отечества в России

История:

23 февраля 1826 года Николай Иванович Лобачевский выступал на заседании физико-математического факультета Казанского университета. Он представил вниманию заседавших доклад "Сжатое изложение начал геометрии со строгим доказательством теоремы о параллельных". 

23 февраля 1893 года Рудольф Дизель получил германский патент на созданный им двигатель.

23 февраля 1959 года в Страсбурге открылась Первая сессия ЕСПЧ, учрежденного по Конвенции о защите прав человека и фундаментальных свобод, выработанной еще в 1950 году Советом Европы. ЕСПЧ состоял из 46 судей, обладавших шестилетним мандатом от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

23 февраля 1905  в Чикаго основан международный клуб бизнесменов – Ротари-клуб.

23 февраля 1909 в Новой Шотландии (Канада) состоялся первый в Британской империи полет моторного самолета.

23 февраля 1997 ученые эдинбургского Roslin Institute (Шотландия) сообщили об успешном клонировании взрослой овцы. Родившаяся в предыдущем году от суррогатной матери овечка получила имя Долли. Ее генетический код полностью соответствовал коду подлинной матери.

23 февраля 2008 года - объявлено о прекращении гражданской войны в Уганде.

Родились в этот день:

23 февраля 1685 - Георг Фридрих Гендель (немецкий композитор и органист)

23 февраля 1878 - Казимир Малевич ( русский художник-абстракционист)

23 февраля 1954 -  Виктор Ющенко (украинский политик и государственный деятель, 3-й президент Украины (2005-2010)

23 февраля 1983 — Эмили Блант (британская актриса)

23 февраля 1994 — Дакота Фэннинг (американская киноактриса и фотомодель)

 Ушли из жизни:

23 февраля 1855 - Карл Фридрих Гаусс (немецкий математик и астроном)

23 февраля 1910 - Вера Комиссаржевская (драматическая актриса русского театра)

23 февраля 1929 — Мерседес Йеллинек, девочка, в честь которой был назван автомобиль "Mercedes-Benz"

23 февраля 2015 - Джеймс Олдридж (английский писатель)

 Именины:

Анна, Антоний, Аркадий, Валентина, Василий, Галина, Геннадий, Григорий, Иван, Марк, Павла, Петр.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

История, 23 февраля, Именины, Ушел из жизни, Знаменательные события, Кто родился 23 февраля, Что произошло 23 февраля, Кто умер 23 февраля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Доктор Комаровский посетил Новые Санжары: Вопросов куча, ответов нет
02 Протесты на Харьковщине: местные жители перекрывали трассу (Видео)
03 Яркое открытие: Верка Сердючка начала финал Нацотбора (Видео)
04 "Неясный" способ заражения: ВОЗ обеспокоена распространением коронавируса
05 В Запорожье неизвестные зарезали криминального авторитета
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе ранен один украинский военный
На Донбассе ранен один украинский военный
В Пекине за рекордные сроки возвели завод по производству масок
В Пекине за рекордные сроки возвели завод по производству масок
Эрдоган сообщил о проведении саммита по Сирии
Эрдоган сообщил о проведении саммита по Сирии
Рецепт дня: Арабские блинчики с курицей, грибами и сыром
Рецепт дня: Арабские блинчики с курицей, грибами и сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь