Знаменательные события в истории: 24 февраля 2020 года

В этот день, 24 февраля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Власьев день, Коровий праздник.

Мексика - День флага.

Эстония - День независимости Эстонии.

История:

1406 - В Бельгии состоялась первая из известных лотерей.

1852 - Гоголь сжег второй том "Мертвых душ".

1902 - в Великобритании доктор Ланчестер запатентовал проект дискового тормоза.

1938 - Bыпущена первая в мире зубная щетка с искусственным синтетическим волокном.

1918 - Комитетом Спасения была провозглашена независимость Эстонии.

1942 - первый выход в радиоэфир радиостанции "Голос Америки".

1946 - Хуан Перон победил на выборах президента Аргентины.

2004 - Виталий Калоев убил авиадиспетчера Питера Нильсена, которого считал виновным в авиакатастрофе над Боденским озером.

2008 - Фидель Кастро официально подал в отставку с поста главы правительства Кубы.

2011 - киевское "Динамо" у себя дома, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, победило "Бешикташ" со счетом 4: 0, тем самым пройдя в 1/8 финала Лига Европы.

Родились в этот день:

1786 - Вильгельм Гримм, немецкий филолог, один из братьев-сказочников.

1865 - Иван Липа, украинский общественный и политический деятель, писатель.

1930 - Григорий Николаевич Чапкис, хореограф, заслуженный артист Украины.

1932 - Мишель Легран, французский композитор, пианист, дирижер, певец.

1954 - Любовь Успенская, российская и американская певица жанра шансон.

1955 - Ален Прост, французский автогонщик, 4-кратный чемпион "Формулы-1".

1955 - Стив Джобс, американский инженер и предприниматель, сооснователь и генеральный директор корпорации Apple.

1958 - Сильвия Пфейфер, бразильская актриса "мыльных опер".

1959 - Владимир Горянский, актер и телеведущий, народный артист Украины.

1977 - Флойд Мэйвезер Младший, непобежденный американский боксер-профессионал.

1981 - Ллейтон Хьюитт, австралийский теннисист, неоднократный победитель турниров "Большого шлема".

Ушли из жизни:

1815 - Роберт Фултон, американский изобретатель, создатель первого парохода.

1937 - Владимир Липский, украинский ботаник; действительный член ВУАН и член-корреспондент АН СССР, директор Одесского ботанического сада.

1943 - Иван Кузьменко, украинский футболист.

1975 - Роберт Робинсон, английский химик-органик, лауреат Нобелевской премии 1947 года.

1975 - Минас Аветисян, армянский художник.

1984 - Константин Федорович Данькевич, украинский композитор, народный артист СССР.

1988 - Мемфис Слим, американский блюзовый пианист, певец и композитор.

1993 - Бобби Мур, английский футболист.

2002 - Лео Орнстайн, украинский и американский композитор, пианист и педагог еврейского происхождения.

Именины:

Всеволод, Гавриил, Георгий, Дмитрий, Захар.