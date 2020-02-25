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Вторник, 25.02.2020
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Знаменательные события в истории: 25 февраля 2020 года

Знаменательные события в истории: 25 февраля 2020 года
07:01 Сегодня Телеграф

В этот день, 25 февраля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Празднование в честь Иверской иконы Божией Матери.

Украина - День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ.

Грузия - День советской оккупации.

Кувейт - Национальный день.

История:

1573 - Иван Федорович (Федоров) основал типографию во Львове.

1836 - Сэмюэл Кольт получил в США первый патент на автоматический револьвер.

1873 - в Киеве создано Юго-Западное отделение Российского географического общества.

1918 - Малая Рада приняла законы о введении в Украинской Народной Республике нового (григорианского) календаря и среднеевропейского времени.

1928 - лаборатория Чарльза Дженкинса в Вашингтоне получила первую телевизионную лицензию.

1940 - состоялась первая телетрансляция хоккейного матча между клубами НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Монреаль Канадиенз".

1999 - в Казахстане началась первая после провозглашения независимости перепись населения.

1999 - в Аргентине Виргиния Риверо родила девочку в момент ДТП. Ее дочь стала самой молодой из людей, попавших в аварию.

2010 - в Киеве состоялась инаугурация президента Украины Виктора Януковича, лишенного этого звания в 2014 году Верховной Радой Украины.

2003 - в Москву прилетели знаменитые фигуристы Людмила Белоусова и Олег Протопопов, не бывшие на родине с 1979 года.

2009 - произошло крушение самолета Боинг-737 в Амстердаме.

Родились в этот день:

1841 - Огюст Ренуар, французский художник-импрессионист.

1871 - Леся Украинка, украинская писательница, поэтесса и переводчица.

1943 - Джордж Харрисон, английский рок-музыкант, певец, композитор, продюсер, гитарист группы "The Beatles".

1959 - Алексей Балабанов, российский кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер.

1982 - Ольга Фреймут, украинская телеведущая, журналистка и модель.

1994 - Эжени Бушар, канадская теннисистка.

 Ушли из жизни:

1954 - Юрий Яновский, украинский писатель.

1964 - Морис Фарман, французский авиастроитель, создатель первого в мире пассажирского самолета.

1964 - Александр Архипенко, украинский скульптор-абстракционист.

1983 - Уильямс Теннесcи, американский прозаик и драматург.

2010 - Владислав Галкин, актер, заслуженный артист России.

2014 — Пако де Лусия, испанский гитарист-виртуоз.

2016 — Ильхама Гулиева, азербайджанская певица, народная артистка Азербайджана.

 Именины:

Алексей, Антон, Евгений, Мария.

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 25 февраля.
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