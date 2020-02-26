Знаменательные события в истории: 26 февраля 2020 года

Праздники:
Всемирный день неторопливости.
Украина - День крымскотатарского сопротивления российской оккупации.
Азербайджан - День памяти жертв Ходжалы.
Кувейт - День освобождения.
История:
1832 - Польша становится составной частью Российской империи, лишается собственной армии и сейма.
1848 - Во Франции упраздняются дворянские звания.
1852 - Британский фрегат "Биркенхед" тонет близ мыса Доброй Надежды; погибают 454 человека.
1878 - Во Львове начинается судебный процесс над украинским писателем Иваном Франко.
1935 - Изобретатель Роберт Уотсон-Уотт провел первые испытания устройства "радар" (RAdio Detection And Ranging).
1954 - В США появляется первая фотонаборная типографская машина.
1955 - Летчик-испытатель фирмы "Норт Америкэн" Джордж Смит совершил первое в истории авиации успешное катапультирование на сверхзвуковой скорости.
1936 - В Германии выпущен первый "народный" автомобиль "Фольксваген".
2001 - В Афганистане были уничтожены две колоссальные каменные статуи Будды.
2006 - Окончание XX зимних Олимпийских игр в Турине.
2014 - День сопротивления оккупации Крыма. В этот день в Симферополе состоялся митинг крымских татар в поддержку территориальной целостности Украины и против проведения внеочередной сессии Верховной Рады Крыма.
Родились в этот день:
1759 - Людвиг Генрих фон Якоб, немецкий философ, экономист, филолог, профессор Харьковского университета.
1802 - Виктор Гюго, французский писатель-романтик.
1829 - Леви Страусс, американский промышленник, изобретатель джинсов.
1869 - Надежда Крупская, русская революционерка, советский партийный деятель, супруга В. И. Ленина.
1950 - Хелен Элизабет Кларк, премьер-министр Новой Зеландии.
1958 - Мишель Уэльбек, французский писатель.
1964 — Марк Дакаскос, американский актер, мастер боевых искусств.
1971 - Элен Сегара, французская певица.
1973 - Андре Таннебергер, немецкий музыкант и диджей.
1974 - Себастьян Леб, французский автогонщик, девятикратный чемпион мира по ралли.
Ушли из жизни:
1976 - Скоропадська Елизавета Павловна, скульптор, старшая дочь гетмана Павла Скоропадского.
1982 - Тэйносуке Кинугаса, японский актер, кинорежиссер.
1995 — Джек Клейтон, американский кинорежиссер.
1998 - Теодор Уильям Шульц, американский экономист, лауреат Нобелевской премии (1979).
1998 - Джеймс Элгар, американский аниматор, режиссёр диснеевских научно-популярных фильмов.
2004 - Борис Трайковский, президент Республики Македония (погиб в авиакатастрофе).
Именины:
Анна, Вера,Гавриил, Евгений, Зоя, Иван, Михаил, Павел, Светлана, Тимофей.