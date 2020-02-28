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Пятница, 28.02.2020
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Знаменательные события в истории: 28 февраля 2020 года

Знаменательные события в истории: 28 февраля 2020 года
07:01 Сегодня Телеграф

В этот день, 28 февраля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день редких заболеваний.

День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины.

Андалусия - День Андалусии.

Финляндия - День Калевала.

История:

1066 - Открылось Вестминстерское аббатство.

1913 - Нильс Бор предложил планетарную модель строения атома.

1922 - объявлена независимость Египта от Великобритании.

1935 — американский химик Уоллес Карозерс впервые синтезирует нейлон.

1956 - в США патентуется сетевой кабель для компьютеров.

1966 - впервые в мире отряд атомных подводных лодок ВМФ СССР вышел в кругосветное плавание, успешно завершив поход через 1,5 месяца без всплытия в надводное положение.

2010 - на стадионе Би-Си Плэйс в Ванкувере (Канада) прошла церемония закрытия Зимних Олимпийских игр. Также произошла передача Олимпийского флага от Ванкувера столице Зимних Олимпийских игр 2014 Сочи.

2013 - отречение от престола Бенедикта XVI.

Родились в этот день:

1920 - Алексей Смирнов, советский киноактер (ум. 1979).

1922 - Юрий Михайлович Лотман, советский литературовед, культуролог и семиотик (ум. 1993).

1930 - Леон Нил Купер, американский физик, лауреат Нобелевской премии по физике 1972 года.

1942 - Брайан Джонс, рок-музыкант, ритм-гитарист группы "The Rolling Stones".

1947 - Татьяна Васильева, советская и российская актриса.

1969 - Роберт Шон Леонард, американский актер, известный по роли Нила Перри в фильме "Общество мертвых поэтов" и доктора Джеймса Уилсона в телесериале "Доктор Хаус".

1973 - Эрик Линдрос, канадский хоккеист, обладатель Кубка Канады 1991, Олимпийский чемпион 2002.

1974 - Аманда Аббингтон, английская киноактриса.

1976 - Эли Лартер, американская киноактриса и модель.

1979 - Андрей Несмачный, украинский футболист, игрок клуба "Динамо" (Киев).

1982 - Наталья Водянова, российская топ-модель.

1984 - Каролина Куркова, чешская топ-модель.

1993 - Эммили де Форест, датская певица, победительница конкурса песни Евровидение 2013.

Ушли из жизни:

1848 - Джон Куинси Адамс, 6-й президент США (1825–1829), первый официальный посланник США в России.

1951 - Генри Тейлор, британский пловец, трехкратный олимпийский чемпион.

1978 - Эрик Рассел, английский писатель-фантаст.

2011 - Анни Жирардо, французская актриса театра и кино.

2011 - Джейн Расселл, американская актриса кино.

 Именины:

Алексей, Арсений, Иван, Павел, Петр, Семен.

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Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 28 февраля.
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