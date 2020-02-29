Знаменательные события в истории: 29 февраля 2020 года

В этот день, 29 февраля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день редких заболеваний.

Касьянов день.

История:

1066 - Открылось Вестминстерское аббатство.

1913 - Нильс Бор предложил планетарную модель строения атома.

1922 - объявлена независимость Египта от Великобритании.

1935 — американский химик Уоллес Карозерс впервые синтезирует нейлон.

1956 - в США патентуется сетевой кабель для компьютеров.

1966 - впервые в мире отряд атомных подводных лодок ВМФ СССР вышел в кругосветное плавание, успешно завершив поход через 1,5 месяца без всплытия в надводное положение.

2010 - на стадионе Би-Си Плэйс в Ванкувере (Канада) прошла церемония закрытия Зимних Олимпийских игр. Также произошла передача Олимпийского флага от Ванкувера столице Зимних Олимпийских игр 2014 Сочи.

2013 - отречение от престола Бенедикта XVI.

Родились в этот день:

1468 – Павел Третий, Папа Римский.

1528 – Альбрехт V Баварский (Великодушный), герцог, меценат, коллекционер, покровитель художников и музыкантов, основатель Мюнхенской библиотеки.

1756 – Кристиан Фредерик Хансен, датский архитектор, директор Датской академии изящных искусств. Автор дворца Кристиансборг и Копенгагенского собора

1792 – Джоаккино Россини, знаменитый итальянский композитор, автор оперы "Севильский цирюльник".

1796 – Ламбер Адольф Жак Кетле, бельгийский учёный, социолог-позитивист, один из создателей научной статистики.

1840 – Джон Филип Голланд, создатель первой подводной лодки для американского флота, а также серий подлодок для почти всех флотов мира.

1860 – Герман Холлерит, американский инженер и изобретатель. Один из основателей IBM – крупнейшей транснациональной корпорации по производству компьютеров и периферии, создатель первой электрической счётной машины – Табулятор Холлерита.

1896 – Уильям Огастес Уэллман, один из классиков американского кино, автор фильма "Крылья" – первого фильма, удостоенного Оскара.

1904 – Гленн Миллер, композитор, дирижёр, трубач, американская легенда джаза и свинга. Записан родителями как родившийся 1 марта.

1904 – Mr Wolfe Plus 585 Sr, обладатель самого длинного в истории человечества официального имени (Adolph Blaine Charles David Earl Frederick Gerald Hubert Irvin John Kenneth Lloyd Martin Nero Oliver Paul Quincy Randolph Sherman Thomas Uncas Victor William Xerxes Yancy Zeus Wolfeschlegelsteinhausenberdorft – полное имя состоит из 26 слов, начинавшихся с разных букв алфавита).

Именины:

Кассиан, Касьян, Павел, Илья, Даниил, Порфирий.