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Вторник, 03.03.2020
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Знаменательные события в истории: 3 марта 2020 года

Знаменательные события в истории: 3 марта 2020 года
07:18 Сегодня Телеграф

В этот день, 3 марта - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день писателя.

Всемирный день дикой природы.

Международный день охраны здоровья уха и слуха.

День матери в Грузии.

День Государственного флага Кыргызстана.

День освобождения Болгарии от османского ига.

Хина мацури - праздник девочек в Японии.

История:

1813 - Британия заплатила Швеции за отказ той от союза с Наполеоном.

1861 - Российский император Александр II подписал манифест об отмене в империи крепостного права.

1866 - В Киеве открыта публичная библиотека (теперь - Национальная парламентская библиотека Украины).

1917 - 3-4 марта в Киеве организована Украинская Центральная Рада (УЦР).

1919 - Из Ванкувера (Канада) в Сиэтл (США) отправлена первая в мире международная авиапочта.

1921 - Канадский физиолог Фредерик Грант Бантинг совместно с коллегами открыл гормон инсулин, за что получил в 1923 году Нобелевскую премию.

1923 - Вышел в свет первый номер американского журнала "Time".

1955 - Элвис Пресли впервые появился на телевидении.

1974 - катастрофа DC-10 под Парижем, взлетевшего с аэродрома Орли, погибли 346 человек.

1994 - Курт Кобейн, лидер группы Nirvana, впал в кому после приема препарата "Валиум" с шампанским.

1999 - Моника Левински публично извинилась перед американцами за роль, которую она играла в деле по импичменту президента США Билла Клинтона.

Родились в этот день:

1925 - Римма Маркова, советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России.

1930 - Ион Илиеску, румынский политический деятель, один из лидеров Декабрьской революции (1989), президент Румынии (1989-96, с 2000 г.).

1958 - Миранда Ричардсон, британская киноактриса.

1961 - Вячеслав Иванович Иваненко, советский легкоатлет, чемпион Олимпийских игр 1988 года в ходьбе на 50 километров.

1964 - Лаура Хэрринг, мексикано-американская модель и актриса.

1970 - Джули Боуэн, американская актриса.

1982 - Джессика Бил, американская актриса, модель и певица, жена певца Джастина Тимберлейка.

1982 - Алехандро Алонсо, аргентинский футболист, полузащитник.

1982 - Аида Николайчук, украинская певица, победитель главного вокального конкурса Украины "Икс-Фактор".

 Ушли из жизни:

1953 - Джеймс Джеффрис, американский профессиональный боксер.

2003 - Джордж Эдвардс, английский авиаконструктор, один из главных разработчиков самолёта "Конкорд".

2016 - Наталья Крачковская, советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка России.

Именины:

Анна, Виктор, Кузьма,Лев, Павел. 

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 3 марта.
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