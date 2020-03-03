Знаменательные события в истории: 3 марта 2020 года

Праздники:
Всемирный день писателя.
Всемирный день дикой природы.
Международный день охраны здоровья уха и слуха.
День матери в Грузии.
День Государственного флага Кыргызстана.
День освобождения Болгарии от османского ига.
Хина мацури - праздник девочек в Японии.
История:
1813 - Британия заплатила Швеции за отказ той от союза с Наполеоном.
1861 - Российский император Александр II подписал манифест об отмене в империи крепостного права.
1866 - В Киеве открыта публичная библиотека (теперь - Национальная парламентская библиотека Украины).
1917 - 3-4 марта в Киеве организована Украинская Центральная Рада (УЦР).
1919 - Из Ванкувера (Канада) в Сиэтл (США) отправлена первая в мире международная авиапочта.
1921 - Канадский физиолог Фредерик Грант Бантинг совместно с коллегами открыл гормон инсулин, за что получил в 1923 году Нобелевскую премию.
1923 - Вышел в свет первый номер американского журнала "Time".
1955 - Элвис Пресли впервые появился на телевидении.
1974 - катастрофа DC-10 под Парижем, взлетевшего с аэродрома Орли, погибли 346 человек.
1994 - Курт Кобейн, лидер группы Nirvana, впал в кому после приема препарата "Валиум" с шампанским.
1999 - Моника Левински публично извинилась перед американцами за роль, которую она играла в деле по импичменту президента США Билла Клинтона.
Родились в этот день:
1925 - Римма Маркова, советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России.
1930 - Ион Илиеску, румынский политический деятель, один из лидеров Декабрьской революции (1989), президент Румынии (1989-96, с 2000 г.).
1958 - Миранда Ричардсон, британская киноактриса.
1961 - Вячеслав Иванович Иваненко, советский легкоатлет, чемпион Олимпийских игр 1988 года в ходьбе на 50 километров.
1964 - Лаура Хэрринг, мексикано-американская модель и актриса.
1970 - Джули Боуэн, американская актриса.
1982 - Джессика Бил, американская актриса, модель и певица, жена певца Джастина Тимберлейка.
1982 - Алехандро Алонсо, аргентинский футболист, полузащитник.
1982 - Аида Николайчук, украинская певица, победитель главного вокального конкурса Украины "Икс-Фактор".
Ушли из жизни:
1953 - Джеймс Джеффрис, американский профессиональный боксер.
2003 - Джордж Эдвардс, английский авиаконструктор, один из главных разработчиков самолёта "Конкорд".
2016 - Наталья Крачковская, советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка России.
Именины:
Анна, Виктор, Кузьма,Лев, Павел.