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Среда, 04.03.2020
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Знаменательные события в истории: 4 марта 2020 года

Знаменательные события в истории: 4 марта 2020 года
07:12 Сегодня Телеграф

В этот день, 4 марта - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день детского телевидения и радиовещания.

День милиции в Беларуси.

Национальный день бабушек во Франции.

День Святого Казимира.

История:

1791 - Израиль Джекобс стал первым евреем, занявшим место в Конгрессе США.

1877 - День рождения микрофона: американец Эмиль Берлинер создал микрофон.

1813 - Впервые в истории официальных приемов мороженое подано на церемонии инаугурации Президента США Дж. Мэдисона.

1849 - Буковина провозглашена коронным краем Австрийской империи.

1857 - Парижским договором Британия признала независимость Афганистана.

1918 - Центральная Рада приняла постановление о регистрации гражданства Украины.

1918 - В водах Атлантического океана, в районе Бермудского треугольника, бесследно исчезло военно-морское судно "Циклоп". 306 человек пропали без вести.

1955 - Фирма "Sony" приступила к выпуску карманных радиоприемников.

1966 — Катастрофа DC-8 в Токио, погибли 64 человека.

1975 — Чарли Чаплин произведен в рыцари.

1975 - В Менло-Парке (шт. Калифорния, США) Стив Джобс и Стив Возняк организовали компьютерный клуб "Homebrew".

1977 - Карпатское землетрясение, число жертв в Румынии достигло 1578 человек.

2006 - открыта станция Киевского метрополитена "Вырлица".

Родились в этот день:

1678 - Антонио Вивальди, итальянский композитор, скрипач, педагог, дирижер.

1870 - Евгений Оскарович Патон, украинский академик, создатель Института электросварки, автор моста Патона в Киеве.

1932 - Мириам Макеба, южноафриканская певица, обладательница премии "Грэмми".

1949 - Владимир Ивасюк, украинский поэт и композитор.

Ушли из жизни:

1832 - Жан-Франсуа Шампольон, французский историк-ориенталист, основатель египтологии.

1852 - Николай Гоголь, украинский, писатель, классик мировой литературы.

1916 - Франц Марк, немецкий художник-экспрессионист.

Именины:

Архип, Дмитрий, Евгений, Макар, Никита, Федор.

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 4 марта.
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