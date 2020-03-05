Скачать
Четверг, 05.03.2020
Итоги дня 4 марта: Зеленский в Раде, новый Кабмин и коронавирус в Украине
Итоги дня 4 марта: Зеленский в Раде, новый Кабмин и коронавирус в Украине
Коронавирус в мире: число инфицированных превысило 94 тысяч человек
Коронавирус в мире: число инфицированных превысило 94 тысяч человек
Кейн может сменить команду в АПЛ
Кейн может сменить команду в АПЛ
5 марта - приметы и обряды в День епископа Льва
5 марта - приметы и обряды в День епископа Льва

Знаменательные события в истории: 5 марта 2020 года

Знаменательные события в истории: 5 марта 2020 года
07:10 Сегодня Телеграф

В этот день, 5 марта - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Азербайджан - День физической культуры и спорта.

Иран - День посадки деревьев.

Киргизия - День работника судебной системы.

История:

1770 - Произошла "бостонская бойня".

1868 - в Англии запатентован степлер.

1929 - создан Запорожский драматический театр.

1946 - Уинстон Черчилль назвал линию раздела Европы "железным занавесом".

1963 - катастрофа Ил-18 в Ашхабаде, погибли 12 человек.

1966 - катастрофа английского Boeing 707 на горе Фудзи (Япония). Погибли 124 человека.

1968 - катастрофа французского Boeing 707 в Гваделупе. Погибли 63 человека.

1970 - Вступил в силу Договор о нераспространении ядерного оружия.

1989 - на телеканале "Disney Channel" состоялась премьера мультсериала "Чип и Дейл спешат на помощь".

1997 - впервые за четверть века Северная и Южная Корея сели за стол переговоров.

Родились в этот день:

1827 - Леонид Глебов (ум. 1893), украинский писатель, поэт, издатель.

1871 - Роза Люксембург, немецкая революционерка, деятель европейского коммунистического движения.

1903 - Наталья Забила, украинская поэтесса, драматург.

1958 - Владимир Бессонов, советский футболист.

1961 - Елена Яковлева, советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России.

1974 - Ева Мендес, голливудская актриса.

1988 - Илья Кваша, украинский прыгун в воду, многократный призер чемпионатов Европы и мира, бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года.

Ушли из жизни:

1534 - Антонио Корреджо, итальянский живописец.

1815 - Франц Месмер, австрийский врач.

1827 - Алессандро Вольта, итальянский физик и физиолог.

1953 - Иосиф Сталин, советский государственный и военный деятель, глава СССР (1924-1953).

1966 - Анна Ахматова, русская и советская поэтесса.

Именины: 

Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Захар, Иван, Константин, Ольга, Павел, Тимофей. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 5 марта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Холерик, сангвиник, флегматик или меланхолик? Тест на определение темперамента
02 Верховная Рада проголосовала за новый состав Кабмина
03 Вятрович о ротациях в Кабмине: Это только имитация изменений, изменений не происходит
04 Всеукраинский референдум: законопроект вынесли на общественное обсуждение
05 Главой Минобороны назначен Андрей Таран: биография новоиспеченного министра
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе четверо украинских бойцов получили ранения
На Донбассе четверо украинских бойцов получили ранения
10 килограмм чистого золота: в Канаде выпустили самую большую монету (Фото)
В Канаде выпустили самую большую монету (Фото)
Популярная туристическая страна вводит визы
Популярная туристическая страна вводит визы
Рецепт дня: Заварные блины из творожного теста
Рецепт дня: Заварные блины из творожного теста
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь