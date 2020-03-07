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Суббота, 07.03.2020
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Знаменательные события в истории: 7 марта 2020 года

Знаменательные события в истории: 7 марта 2020 года
07:03 Сегодня Телеграф

В этот день, 7 марта - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Обретение мощей мучеников, иже во Евгении (395-423).

История:

321 - Римский император Константин Великий провозгласил воскресенье днем отдыха.

1573 - Иван Федоров основал во Львове типографию.

1876 - Александр Белл запатентовал телефон.

1912 - Амундсен известил мир об открытии им Южного полюса.

1933 - в Атлантик-Сити Чарльзом Дарроу изобретена игра "Монополия".

1965 - Катастрофа Ли-2 на Араданском хребте (Красноярский край). Погиб 31 человек.

1966 - президент Франции Шарль Де Голль объявил о намерении Франции выйти из военной организации НАТО.

1992 — состоялся премьерный показ аниме-сериала "Сейлор Мун".

1997 — журнал "Nature" сообщил, что ученые из Рослинского института в Эдинбурге (Шотландия) воспроизвели ягненка без участия половых клеток барана. На свет появилась клонированная овца Долли.

Родились в этот день:

1855 - Робер де Монтескью, французский писатель, коллекционер, библиофил и покровитель искусств.

1924 - Абэ Кобо, японский писатель.

1941 - Андрей Миронов, советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР.

1932 - Владимир Дахно, советский и украинский художник-мультипликатор.

1945 - Элизабет Мун, американская писательница-фантаст.

1956 - Брайан Ли Крэнстон, американский актер, лауреат премий "Эмми" и "Золотой глобус".

1966 - Владимир Драчев, белорусский биатлонист, чемпион мира.

1970 - Рэйчел Вайс, британская актриса, лауреат премии "Оскар".

1974 - Дженна Фишер, американская киноактриса.

 Ушли из жизни:

1999 - Стэнли Кубрик, американский кинорежиссер и продюсер.

2017 - Ханс Георг Демельт, американский физик немецкого происхождения, лауреат Нобелевской премии (1989).

 Именины:

Андрей, Варвара, Виктор, Иван, Ирина, Николай, Павел, Сергей, Степан, Федор, Филипп. 

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Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 7 марта.
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