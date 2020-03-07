Знаменательные события в истории: 7 марта 2020 года

Праздники:
Обретение мощей мучеников, иже во Евгении (395-423).
История:
321 - Римский император Константин Великий провозгласил воскресенье днем отдыха.
1573 - Иван Федоров основал во Львове типографию.
1876 - Александр Белл запатентовал телефон.
1912 - Амундсен известил мир об открытии им Южного полюса.
1933 - в Атлантик-Сити Чарльзом Дарроу изобретена игра "Монополия".
1965 - Катастрофа Ли-2 на Араданском хребте (Красноярский край). Погиб 31 человек.
1966 - президент Франции Шарль Де Голль объявил о намерении Франции выйти из военной организации НАТО.
1992 — состоялся премьерный показ аниме-сериала "Сейлор Мун".
1997 — журнал "Nature" сообщил, что ученые из Рослинского института в Эдинбурге (Шотландия) воспроизвели ягненка без участия половых клеток барана. На свет появилась клонированная овца Долли.
Родились в этот день:
1855 - Робер де Монтескью, французский писатель, коллекционер, библиофил и покровитель искусств.
1924 - Абэ Кобо, японский писатель.
1941 - Андрей Миронов, советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР.
1932 - Владимир Дахно, советский и украинский художник-мультипликатор.
1945 - Элизабет Мун, американская писательница-фантаст.
1956 - Брайан Ли Крэнстон, американский актер, лауреат премий "Эмми" и "Золотой глобус".
1966 - Владимир Драчев, белорусский биатлонист, чемпион мира.
1970 - Рэйчел Вайс, британская актриса, лауреат премии "Оскар".
1974 - Дженна Фишер, американская киноактриса.
Ушли из жизни:
1999 - Стэнли Кубрик, американский кинорежиссер и продюсер.
2017 - Ханс Георг Демельт, американский физик немецкого происхождения, лауреат Нобелевской премии (1989).
Именины:
Андрей, Варвара, Виктор, Иван, Ирина, Николай, Павел, Сергей, Степан, Федор, Филипп.