Знаменательные события в истории: 8 марта 2020 года

В этот день, 8 марта - самые интересные события, которые произошли в Украине и мире!

Праздники:

Международный женский день

Поликарп, Кислые девки

Международный день планетариев

Знаменательные события:

1618- Немецкий астроном Иоганн Кеплер сформулировал свой третий закон движения планет: квадраты времен обращения планет вокруг Солнца относятся, как кубы их средних расстояний до Солнца. Законы Кеплера станут основой для открытия Ньютоном закона всемирного тяготения.

1862 - В Нью-Йорке повесили последнего американского пирата Натаниэля Гордона.

1910 - решением Социалистического Интернационала (Копенгаген) день 8 марта был объявлен Международным Женским Днем.

1914 - Вышел в свет первый номер журнала "Работница".

1917 - 23 февраля по старому стилю или 8 марта по новому стилю в Петрограде прошли женские демонстрации cуфражисток с лозунгами "Хлеба и мира!", на следующий день к забастовке подключились рабочие Путиловского завода, начались стычки с полицией.

1946 - псевдособор во Львове под давлением коммунистического режима отменил Брестскую унию 1596 г. Начало уничтожения Украинской греко-католической церкви.

1965 - Международный женский день 8 марта стал нерабочим днем.

1988 - В США начали бастовать сценаристы телесериалов, требуя повышения оплаты своего труда. Под угрозой оказался выпуск даже таких популярных мыльных опер, как "Династия" и "Даллас".

1993 - Украинский артист Андрей Данилко впервые выступил в роли проводницы Верки Сердючки.

1997 - Виталий Кличко выиграл бой против Келвина "Concrete" Джонса в Кельне (Германия), нокаутировав его за 12 секунд до конца первого раунда.

Родились в этот день:

1714 - Карл Филипп Эммануил Бах, немецкий композитор

1894 - Вяйне Аалтонен, финский скульптор-монументалист, медальер, театральный художник.

1906 - Александр Артурович Роу, советский кинорежиссер, постановщик сказок.

1941 - Андрей Миронов, актер театра и кино, Народный артист РСФСР.

1975 - Султан Ибрагимов, российский боксер-профессионал, выступающий в супертяжелой весовой категории. Серебряный призер Олимпийских игр 2000 года. Бывший чемпион мира в тяжелом весе по версии ВБО (WBO).

1983 - Ксения Бородина, телеведущая.

Ушли из жизни:

1869 - Гектор Берлиоз французский композитор-романтик, дирижер и музыкальный критик

1874 - Миллард Филлмор 13-й президент США (1850-1853), американский государственный деятель

1917 - Фердинанд Цеппелин немецкий конструктор дирижаблей, генерал

1930 - Уильям Хауард Тафт 27-й президент США (1909-1913), государственный и политический деятель

1935 - Хатико, пес, ждавший своего умершего хозяина 9 лет

1942 - Хосе Капабланка кубинский шахматист, 3-й чемпион мира, шахматный теоретик

Именины:

Александр, Алексей, Иван, Климент, Кузьма, Михаил, Моисей, Николай, Сергей, Федор.