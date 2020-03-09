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Понедельник, 09.03.2020
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Знаменательные события в истории: 9 марта 2020 года

Знаменательные события в истории: 9 марта 2020 года
07:20 Сегодня Телеграф

В этот день, 9 марта - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день ди-джея.

История:

1776 - В Лондоне вышла книга Адама Смита "Исследования о природе и причинах богатства народов".

1796 - бракосочетание Наполеона Бонапарта и Жозефины Богарне.

1822 - Чарльз Грэм из Нью-Йорка получил патент на искусственные зубы.

1858 - житель Филадельфии Альберт Поттс запатентовал уличный почтовый ящик.

1918 - Центральная Рада Украины возвращена в Киев.

1924 - Италия провела аннексию независимого города Риеки.

1930 - в Киеве начался суд над представителями интеллигенции, обвиняющимися в создании Союза освобождения Украины.

1959 - В продажу поступили первые куклы Барби.

1964 - с конвейера сошел первый "Ford Mustang" - основатель класса небольших спортивных автомобилей "Pony Car".

1966 - правительство Франции заявило о выходе страны из военной организации НАТО.

1977 - в США и Канаде запрещено использование сахарина в пище и медикаментах.

1990 - в Берлине начались переговоры об объединении Германии.

2001 - массовые акции протеста в Киеве в рамках акции "Украина без Кучмы".

2010 - верхняя палата парламента Индии большинством голосов одобрила законопроект, согласно которому треть мест в национальном парламенте должна быть предоставлена женщинам.

Родились в этот день:

1814 - Тарас Шевченко, украинский поэт и художник.

1934 - Юрий Гагарин, советский летчик-космонавт, первый космонавт Земли, Герой Советского Союза.

1955 - Орнелла Мути, итальянская киноактриса.

 Ушли из жизни:

1943 - Отто Фрейндлих, немецкий живописец и скульптор.

1993 - Сирил Норткот Паркинсон, английский историк, автор знаменитого закона.

1994 - Чарльз Буковски, американский поэт и писатель.

1997 - Notorious B.I.G, американский рэпер.

2017 - Говард Ходжкин, британский живописец.

Именины:

Иван, Иларион. 

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 9 марта.
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