Знаменательные события в истории: 10 марта 2020 года

Праздники:
День землеустроителя Украины.
Родительская суббота третьей седмицы святой Четыредесятницы.
История:
1862 - Федеральным правительством США впервые в этой стране выпущены бумажные деньги.
1876 - Спустя три дня после получения патента на изобретенный им телефон Александр Белл впервые сумел дозвониться до своего помощника Томаса Уотсона, находящегося в соседней комнате.
1878 - В Женеве выпущено карманное издание "Кобзаря" Тараса Григорьевича Шевченко.
1910 - В Китае запрещено рабство.
1982 - Редкий парад планет - все девять планет (Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон) собрались по одну сторону от Солнца в секторе с углом 95 градусов(то есть, максимальная разность гелиоцентрических эклиптических долгот планет составила 95 градусов).
Родились в этот день:
1940 - Чак Норрис, американский киноактер и мастер боевых искусств.
1958 - Шэрон Стоун, американская модель и киноактриса.
1973 - Ева Герцигова, чешская супермодель.
1984 - Оливия Уайлд, американская киноактриса.
1992 - Эмили Осмент, киноактриса.
Ушли из жизни:
1861 - Тарас Шевченко, украинский поэт и художник.
1940 - Михаил Булгаков, советский писатель, драматург, театральный режиссер.
2016 - Кит Эмерсон, британский клавишник и композитор.
Именины:
Александр, Антон, Евгений, Николай, Тарас, Федор.