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Вторник, 10.03.2020
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Знаменательные события в истории: 10 марта 2020 года

Знаменательные события в истории: 10 марта 2020 года
07:06 Сегодня Телеграф

В этот день, 10 марта - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День землеустроителя Украины.

Родительская суббота третьей седмицы святой Четыредесятницы.

История:

1862 - Федеральным правительством США впервые в этой стране выпущены бумажные деньги.

1876 - Спустя три дня после получения патента на изобретенный им телефон Александр Белл впервые сумел дозвониться до своего помощника Томаса Уотсона, находящегося в соседней комнате.

1878 - В Женеве выпущено карманное издание "Кобзаря" Тараса Григорьевича Шевченко.

1910 - В Китае запрещено рабство.

1982 - Редкий парад планет - все девять планет (Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон) собрались по одну сторону от Солнца в секторе с углом 95 градусов(то есть, максимальная разность гелиоцентрических эклиптических долгот планет составила 95 градусов).

Родились в этот день:

1940 - Чак Норрис, американский киноактер и мастер боевых искусств.

1958 - Шэрон Стоун, американская модель и киноактриса.

1973 - Ева Герцигова, чешская супермодель.

1984 - Оливия Уайлд, американская киноактриса.

1992 - Эмили Осмент, киноактриса.

 Ушли из жизни:

1861 - Тарас Шевченко, украинский поэт и художник.

1940 - Михаил Булгаков, советский писатель, драматург, театральный режиссер.

2016 - Кит Эмерсон, британский клавишник и композитор.

Именины:

Александр, Антон, Евгений, Николай, Тарас, Федор.

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Праздник, История, Именины, Родились в этот день, Знаменательные события, 10 марта.
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