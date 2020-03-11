Знаменательные события в истории: 11 марта 2020 года

Праздники:
Международный день планетариев.
Порфирий Поздний.
История:
1824 - В США создано Бюро по делам индейцев.
1878 - На заседании Французской академии состоялась демонстрация фонографа Томаса Эдисона.
1921 - Супруга короля Великобритании Георга V Мария стала первой женщиной, получившей почетную докторскую степень Оксфордского университета.
1970 - Пабло Пикассо подарил 800 своих работ музею в Барселоне.
2011 - У северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой около 9.0, повлекшее за собой разрушительное цунами.
Родились в этот день:
1544 - Торквато Тассо, итальянский поэт.
1967 - Джон Скотт Бэрроумен, британский актер, певец, танцор и телеведущий.
1969 - Терренс Ховард, американский музыкант, актер и продюсер, номинант на премию "Оскар".
1971 - Джонни Ноксвилл, американский актер.
Ушли из жизни:
1955 - Александр Флеминг, британский ученый-бактериолог, Нобелевский лауреат.
1992 - Ричард Брукс, американский кинорежиссёр, обладатель "Оскара".
2002 - графиня Марион Денгоф, немецкая журналистка.
2006 - Слободан Милошевич, президент Югославии.
2016 - Кит Эмерсон, британский рок-музыкант.
Именины:
Анна, Иван, Николай, Петр, Сергей.