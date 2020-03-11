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Среда, 11.03.2020
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Знаменательные события в истории: 11 марта 2020 года

Знаменательные события в истории: 11 марта 2020 года
07:05 Сегодня Телеграф

В этот день, 11 марта - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день планетариев.

Порфирий Поздний.

История:

1824 - В США создано Бюро по делам индейцев.

1878 - На заседании Французской академии состоялась демонстрация фонографа Томаса Эдисона.

1921 - Супруга короля Великобритании Георга V Мария стала первой женщиной, получившей почетную докторскую степень Оксфордского университета.

1970 - Пабло Пикассо подарил 800 своих работ музею в Барселоне.

2011 - У северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой около 9.0, повлекшее за собой разрушительное цунами.

Родились в этот день:

1544 - Торквато Тассо, итальянский поэт.

1967 - Джон Скотт Бэрроумен, британский актер, певец, танцор и телеведущий.

1969 - Терренс Ховард, американский музыкант, актер и продюсер, номинант на премию "Оскар".

1971 - Джонни Ноксвилл, американский актер.

 Ушли из жизни:

1955 - Александр Флеминг, британский ученый-бактериолог, Нобелевский лауреат.

1992 - Ричард Брукс, американский кинорежиссёр, обладатель "Оскара".

2002 - графиня Марион Денгоф, немецкая журналистка.

2006 - Слободан Милошевич, президент Югославии.

2016 - Кит Эмерсон, британский рок-музыкант.

Именины:

Анна, Иван, Николай, Петр, Сергей. 

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Праздник, История, 11 марта, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события.
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