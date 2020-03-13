Знаменательные события в истории: 13 марта 2020 года

В этот день, 13 марта - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Гренада - День революции.

Канада - Гражданский праздник.

США, Иллинойс - День Плутона.

Таиланд - День слона.

История:

1781 - Английский астроном Уильям Гершель открыл Уран.

1869 - химик Д. И. Менделеев закончил составление своей Периодической таблицы.

1930 - американский астроном Клайд Томбо объявил в докладе об открытии им 18 февраля девятой планеты Солнечной системы. Доклад был приурочен к 75-летию основателя и первого директора крупнейшей частной обсерватории в США, Персиваля Лоуэлла, который многие годы потратил на поиски предсказанной им девятой планеты. На следующий день 14 марта Венеция Бёрни, одиннадцатилетняя школьница из Оксфорда, предложит имя для новой планеты, и в мае будет опубликовано официальное имя - Плутон.

1961 - 79-летний Пабло Пикассо женился на 37-летней модели Жаклин Рок.

1961 -Произошла Куреневская трагедия в Киеве.

1995 - Ларс фон Триер составил сенсационный манифест "Обет целомудрия".

2004 - Оперный тенор Лучано Паваротти на сцене "Metropolitan Opera" простился со зрителями.

Родились в этот день:

1911 - Рон Хаббард, американский писатель и философ, создатель дианетики и сайентологии.

1942 - Скэтмен Джон, американский джазовый музыкант и поэт.

1955 - Гленн Хедли, американская актриса.

1960 - Андрухович Юрий Игоревич, украинский писатель.

1992 - Кая Скоделарио, британская актриса.

Ушли из жизни:

1901 - Бенджамин Гаррисон, 23-й президент США (1889-1893), политический и общественный деятель.

1972 - Тони Рей-Джонс, английский фотограф.

Именины:

Арсений, Василий, Кира, Марина, Николай, Сергей.