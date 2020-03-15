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Воскресенье, 15.03.2020
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Знаменательные события в истории: 15 марта 2020 года

Знаменательные события в истории: 15 марта 2020 года
07:17 Сегодня Телеграф

В этот день, 15 марта - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день защиты бельков.

Всемирный день защиты прав потребителей.

История:

1927 - Начато строительство ДнепроГЭСа.

1962 - В США президент Джон Кеннеди ввел "Билль о правах потребителя".

1964 - Свадьба кинозвезд Элизабет Тейлор и Ричарда Бартона.

1990 - Михаил Горбачев был избран единственным в истории СССР президентом.

2005 - В Иерусалиме был открыт новый Музей истории холокоста Яд Вашем.

1996 - Южноафриканский прыгун с шестом Оккерт Бритс стал второй в истории человеком после Сергея Бубки, который прыгнул выше 6 метров.

2015 - По меньшей мере в 80-ти городах Бразилии, вышли на улицы 1,5 млн демонстрантов, требуя отставки правительства страны и действующего президента Дилмы Русеф. Демонстранты даже требовали прямого вмешательства армии, чтобы отстранить от власти "Рабочую партию", которая правила страной около 12 лет.

Родились в этот день:

1767 - Эндрю Джексон, 7-й президент США (1829–1837), американский политический и государственный деятель.

1968 - Сабрина, итальянская поп-певица.

1975 - Уильям Адамс (will.i.am), американский рэпер, музыкальный продюсер, филантроп, лидер группы "The Black Eyed Peas".

1975 - Ева Лонгория, американская актриса, модель, продюсер.

1977 - Джо Хан, диджей американской группы "Linkin Park".

2000 - Кристиан Костов, российский и болгарский певец, участник конкурса Евровидение 2017.

Ушли из жизни:

-44 - Гай Юлий Цезарь, древнеримский государственный и политический деятель, полководец, писатель.

1986 - Ирина Асмус, советская актриса, клоунесса.

2004 - Джон Попл, американский химик, лауреат Нобелевской премии (1998).

2009 - Рон Сильвер, американский актёр.

2011 - Nate Dogg, американский рэпер.

Именины:

Арсений, Николай, Иосиф, Федот. 

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Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 15 марта.
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