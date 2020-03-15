Знаменательные события в истории: 15 марта 2020 года

Праздники:
Международный день защиты бельков.
Всемирный день защиты прав потребителей.
История:
1927 - Начато строительство ДнепроГЭСа.
1962 - В США президент Джон Кеннеди ввел "Билль о правах потребителя".
1964 - Свадьба кинозвезд Элизабет Тейлор и Ричарда Бартона.
1990 - Михаил Горбачев был избран единственным в истории СССР президентом.
2005 - В Иерусалиме был открыт новый Музей истории холокоста Яд Вашем.
1996 - Южноафриканский прыгун с шестом Оккерт Бритс стал второй в истории человеком после Сергея Бубки, который прыгнул выше 6 метров.
2015 - По меньшей мере в 80-ти городах Бразилии, вышли на улицы 1,5 млн демонстрантов, требуя отставки правительства страны и действующего президента Дилмы Русеф. Демонстранты даже требовали прямого вмешательства армии, чтобы отстранить от власти "Рабочую партию", которая правила страной около 12 лет.
Родились в этот день:
1767 - Эндрю Джексон, 7-й президент США (1829–1837), американский политический и государственный деятель.
1968 - Сабрина, итальянская поп-певица.
1975 - Уильям Адамс (will.i.am), американский рэпер, музыкальный продюсер, филантроп, лидер группы "The Black Eyed Peas".
1975 - Ева Лонгория, американская актриса, модель, продюсер.
1977 - Джо Хан, диджей американской группы "Linkin Park".
2000 - Кристиан Костов, российский и болгарский певец, участник конкурса Евровидение 2017.
Ушли из жизни:
-44 - Гай Юлий Цезарь, древнеримский государственный и политический деятель, полководец, писатель.
1986 - Ирина Асмус, советская актриса, клоунесса.
2004 - Джон Попл, американский химик, лауреат Нобелевской премии (1998).
2009 - Рон Сильвер, американский актёр.
2011 - Nate Dogg, американский рэпер.
Именины:
Арсений, Николай, Иосиф, Федот.