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Суббота, 14.03.2020
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Знаменательные события в истории: 14 марта 2020 года

Знаменательные события в истории: 14 марта 2020 года
07:15 Сегодня Телеграф

В этот день, 14 марта - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день рек (Международный день действий против плотин).

Международный день числа "Пи".

День православной книги.

Украина - День украинского добровольца.

Андорра - День Конституции.

Эстония - День родного языка.

Япония - Белый день.

История:

1900 - США узаконили "золотой стандарт".

1923 - Совет послов государств Антанты принял окончательное решение о присоединении Восточной Галиции и Западной Волыни в Польшу.

1930 - Венеция Берни, одиннадцатилетняя школьница из Оксфорда, предлагает имя "Плутон" для открытой девятой планеты. При голосовании 24 марта в обсерватории Лоуэлла, в которой планета была открыта, это имя получило все голоса, и 1 мая 1930 года имя планеты Плутон было официально опубликовано.

1972 - катастрофа SE-210 под Кальбой (ОАЭ). Погибли 112 человек - крупнейшая авиакатастрофа в Объединённых Арабских Эмиратах.

1979 - катастрофа Boeing 727 в Дохе. Погибли 45 человек - крупнейшая авиакатастрофа в Катаре.

1980 - катастрофа Ил-62 в Варшаве. Погибли 87 человек - на тот момент крупнейшая авиакатастрофа в Польше.

1990 - В Стрые Львовской области впервые в советское время подняли украинский национальный (сине-желтый) флаг над административным зданием - горисполкомом.

Родились в этот день:

1879 - Альберт Эйнштейн, немецкий физик, один из основателей современной физики, Нобелевский лауреат.

1933 - Майкл Кейн, английский актер, обладатель двух "Оскаров".

1937 - Владимир Савельев, украинский режиссер и актер.

1980 - Нелли Уварова, российская актриса.

Ушли из жизни:

1883 - Карл Маркс, немецкий философ, экономист, социолог.

1975 - Сьюзен Хэйуорд, американская актриса.

1983 - Морис Роне, французский актер.

1995 - Уильям Фаулер , американский астрофизик, лауреат Нобелевской премии (1983).

1997 - Фред Циннеман, американский кинорежиссёр австрийского происхождения.

Именины:

Александр, Анна, Антон, Василий, Дарья, Иван, Михаил, Надежда, Петр. 

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Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 14 марта.
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