Знаменательные события в истории: 14 марта 2020 года

Праздники:
Международный день рек (Международный день действий против плотин).
Международный день числа "Пи".
День православной книги.
Украина - День украинского добровольца.
Андорра - День Конституции.
Эстония - День родного языка.
Япония - Белый день.
История:
1900 - США узаконили "золотой стандарт".
1923 - Совет послов государств Антанты принял окончательное решение о присоединении Восточной Галиции и Западной Волыни в Польшу.
1930 - Венеция Берни, одиннадцатилетняя школьница из Оксфорда, предлагает имя "Плутон" для открытой девятой планеты. При голосовании 24 марта в обсерватории Лоуэлла, в которой планета была открыта, это имя получило все голоса, и 1 мая 1930 года имя планеты Плутон было официально опубликовано.
1972 - катастрофа SE-210 под Кальбой (ОАЭ). Погибли 112 человек - крупнейшая авиакатастрофа в Объединённых Арабских Эмиратах.
1979 - катастрофа Boeing 727 в Дохе. Погибли 45 человек - крупнейшая авиакатастрофа в Катаре.
1980 - катастрофа Ил-62 в Варшаве. Погибли 87 человек - на тот момент крупнейшая авиакатастрофа в Польше.
1990 - В Стрые Львовской области впервые в советское время подняли украинский национальный (сине-желтый) флаг над административным зданием - горисполкомом.
Родились в этот день:
1879 - Альберт Эйнштейн, немецкий физик, один из основателей современной физики, Нобелевский лауреат.
1933 - Майкл Кейн, английский актер, обладатель двух "Оскаров".
1937 - Владимир Савельев, украинский режиссер и актер.
1980 - Нелли Уварова, российская актриса.
Ушли из жизни:
1883 - Карл Маркс, немецкий философ, экономист, социолог.
1975 - Сьюзен Хэйуорд, американская актриса.
1983 - Морис Роне, французский актер.
1995 - Уильям Фаулер , американский астрофизик, лауреат Нобелевской премии (1983).
1997 - Фред Циннеман, американский кинорежиссёр австрийского происхождения.
Именины:
Александр, Анна, Антон, Василий, Дарья, Иван, Михаил, Надежда, Петр.