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Понедельник, 16.03.2020
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Знаменательные события в истории: 16 марта 2020 года

Знаменательные события в истории: 16 марта 2020 года
07:15 Сегодня Телеграф

В этот день, 16 марта - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день сна.

Евтропиев день.

История:

1831 - Увидел свет роман Гюго "Собор Парижской Богоматери".

1926 - Роберт Годдард первым в мире запустил ракету на жидком топливе.

1962 - Посреди Тихого океана исчез американский самолет Lockheed Super Constellation со 107 людьми на борту (96 военных пассажиров и 11 членов экипажа).

1963 - извержение вулкана на Бали, не менее 1700 погибших.

1969 - катастрофа DC-9 в Маракайбо. Самолет при взлете рухнул на город, при этом погибли 155 человек.

1978 - катастрофа Ту-134 в Габаре (Болгария). Погибли 73 человека - крупнейшая авиакатастрофа в Болгарии.

1994 - фигуристка Тоня Хардинг изгнана из спорта за причастность к организации нападения на фигуристку Нэнси Керриган.

2005 - катастрофа Ан-24 в поселке Варандей.

2014 - состоялся общекрымский референдум, по итогам которого Крым вошел в состав России.

Родились в этот день:

1751 - Джеймс Мэдисон 4-й президент США (1809–1817), один из ключевых авторов Конституции США.

1787 - Георг Ом немецкий физик, автор основного закона электрической цепи (закон Ома).

1885 - Сидни Чаплин, англо-американский актер, старший брат Чарли Чаплина.

1920 - Тонино Гуэрра, итальянский киносценарист, соавтор Федерико Феллини.

1986 - Дайсуке Такахаси японский фигурист, призер Олимпийских игр.

Ушли из жизни:

37 - Тиберий, римский император (14-37).

1914 - Шарль Альбер Гоба, швейцарский писатель, глава Международного бюро мира (1905-1914 гг.), лауреат Нобелевской премии мира 1902 года.

1940 - Сельма Лагерлеф, шведская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе 1909 года.

1955 - Николя де Сталь, французский живописец российского происхождения.

Именины:

Марфа, Михаил, Севастьян.

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 16 марта.
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