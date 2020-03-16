Знаменательные события в истории: 16 марта 2020 года

Праздники:
Всемирный день сна.
Евтропиев день.
История:
1831 - Увидел свет роман Гюго "Собор Парижской Богоматери".
1926 - Роберт Годдард первым в мире запустил ракету на жидком топливе.
1962 - Посреди Тихого океана исчез американский самолет Lockheed Super Constellation со 107 людьми на борту (96 военных пассажиров и 11 членов экипажа).
1963 - извержение вулкана на Бали, не менее 1700 погибших.
1969 - катастрофа DC-9 в Маракайбо. Самолет при взлете рухнул на город, при этом погибли 155 человек.
1978 - катастрофа Ту-134 в Габаре (Болгария). Погибли 73 человека - крупнейшая авиакатастрофа в Болгарии.
1994 - фигуристка Тоня Хардинг изгнана из спорта за причастность к организации нападения на фигуристку Нэнси Керриган.
2005 - катастрофа Ан-24 в поселке Варандей.
2014 - состоялся общекрымский референдум, по итогам которого Крым вошел в состав России.
Родились в этот день:
1751 - Джеймс Мэдисон 4-й президент США (1809–1817), один из ключевых авторов Конституции США.
1787 - Георг Ом немецкий физик, автор основного закона электрической цепи (закон Ома).
1885 - Сидни Чаплин, англо-американский актер, старший брат Чарли Чаплина.
1920 - Тонино Гуэрра, итальянский киносценарист, соавтор Федерико Феллини.
1986 - Дайсуке Такахаси японский фигурист, призер Олимпийских игр.
Ушли из жизни:
37 - Тиберий, римский император (14-37).
1914 - Шарль Альбер Гоба, швейцарский писатель, глава Международного бюро мира (1905-1914 гг.), лауреат Нобелевской премии мира 1902 года.
1940 - Сельма Лагерлеф, шведская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе 1909 года.
1955 - Николя де Сталь, французский живописец российского происхождения.
Именины:
Марфа, Михаил, Севастьян.