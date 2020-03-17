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Вторник, 17.03.2020
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Памятные даты, знаменательные события 17 марта 2020 года

Памятные даты, знаменательные события 17 марта 2020 года
07:07 Сегодня Телеграф

В этот день, 17 марта - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Ирландия - День святого Патрика.

США, Бостон - День эвакуации (в 1776 году английские войска эвакуируются из Бостона).

Италия, Древний Рим - в честь богов Либера, Либеры и Цереры (божества земледелия и плодородия) отмечался праздник либералии.

Таиланд - День национального бокса Муай Тай.

Родительская суббота четвертой седмицы святой Четыредесятницы.

История:

1521 - экспедиция Фернана Магеллана открыла Филиппины, ступив на один из островов архипелага - Хомонхон.

1861 - провозглашено Итальянское королевство.

1861 - Обнародован манифест Александра II об отмене крепостного права.

1917 - в Киеве образована Центральная Рада (Центральный совет) под председательством историка М. С. Грушевского.

1951 - Украинская Повстанческая Армия (УПА) призвала США помочь ей в борьбе с Советским Союзом.

1959 - в ночь на 17 марта Далай-лама XIV и его сторонники бежали из Тибета в индийский город Дхарамсала. Там было сформировано тибетское правительство в изгнании, существующее по сей день.

1969 - Голда Меир избрана премьер-министром Израиля.

1980 - английский парламент проголосовал за бойкот московской Олимпиады.

1992 - Министерство юстиции Украины зарегистрировало украинское казачество.

Родились в этот день:

1885 - Генри Тейлор, британский пловец, трехкратный олимпийский чемпион.

1951 - Курт Рассел, американский киноактер, сценарист, продюсер.

Ушли из жизни:

1680 - Франсуа Ларошфуко, французский писатель-моралист.

1956 - Ирен Жолио-Кюри, французский физик, Нобелевский лауреат.

1976 - Лукино Висконти, итальянский режиссер театра и кино, сценарист, один из основоположников неореализма.

Именины:

Георгий, Герасим, Даниил, Павел, Ульяна, Яна. 

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 17 марта.
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