Знаменательные события в истории: 20 марта 2020 года

Праздники:
Международный день счастья.
День Земли.
День весеннего равноденствия.
Международный день астрологии.
Международный день без мяса.
История:
1917 - Украинский историк Михаил Грушевский избран председателем Центральной Рады.
1921 - В Канзас-сити выпущен в прокат первый мультфильм, созданный при участии Уолта Диснея.
1956 - провозглашение независимости Туниса от Франции.
1969 - в британском консульстве на Гибралтаре зарегистрирована женитьба Джона Леннона и Йоко Оно.
1992 - 20-21 марта в Киеве прошла первая встреча лидеров СНГ.
2008 - В США в честь пятой годовщины войны в Ираке прошли массовые протесты. Протестующие требовали вывести войска из Ирака и судить президента Джорджа Буша, вице-президента Дика Чейни и госсекретаря Кондолизу Райс как военных преступников.
2015 - солнечное затмение в Северном полушарии.
Родились в этот день:
1639 - Иван Мазепа, украинский государственный и политический деятель, гетман Украины.
1828 - Генрик Ибсен, норвежский драматург.
1959 - Владимир Анатольевич Харченко, украинский художник, писатель, поэт.
1965 - Крис Уэдж, американский режиссер и мультипликатор (серия "Ледниковый период").
1968 - Екатерина Стриженова, российская актриса театра и кино, телеведущая.
1976 - Честер Беннингтон, американский рок-музыкант, вокалист групп "Linkin Park" и "Dead by Sunrise".
1984 - Фернандо Торрес, футболист сборной Испании, чемпион Европы и мира.
1989 - Ксавье Долан, канадский актер и кинорежиссер, обладатель гран-при Каннского кинофестиваля.
Ушли из жизни:
1727 - Исаак Ньютон, английский физик(по григорианскому календарю скончался 31 марта).
1990 - Лев Яшин, советский футболист, вратарь, тренер, олимпийский чемпион.
2017 - Девид Рокфеллер, американский банкир, государственный деятель, глобалист и глава дома Рокфеллеров.
Именины:
Анна, Антонина, Василий, Евдокия, Екатерина, Ксения, Мария, Надежда, Николай.