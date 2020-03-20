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Пятница, 20.03.2020
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Знаменательные события в истории: 20 марта 2020 года

Знаменательные события в истории: 20 марта 2020 года
07:06 Сегодня Телеграф

В этот день, 20 марта - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день счастья.

День Земли.

День весеннего равноденствия.

Международный день астрологии.

Международный день без мяса.

История:

1917 - Украинский историк Михаил Грушевский избран председателем Центральной Рады.

1921 - В Канзас-сити выпущен в прокат первый мультфильм, созданный при участии Уолта Диснея.

1956 - провозглашение независимости Туниса от Франции.

1969 - в британском консульстве на Гибралтаре зарегистрирована женитьба Джона Леннона и Йоко Оно.

1992 - 20-21 марта в Киеве прошла первая встреча лидеров СНГ.

2008 - В США в честь пятой годовщины войны в Ираке прошли массовые протесты. Протестующие требовали вывести войска из Ирака и судить президента Джорджа Буша, вице-президента Дика Чейни и госсекретаря Кондолизу Райс как военных преступников.

2015 - солнечное затмение в Северном полушарии.

Родились в этот день:

1639 - Иван Мазепа, украинский государственный и политический деятель, гетман Украины.

1828 - Генрик Ибсен, норвежский драматург.

1959 - Владимир Анатольевич Харченко, украинский художник, писатель, поэт.

1965 - Крис Уэдж, американский режиссер и мультипликатор (серия "Ледниковый период").

1968 - Екатерина Стриженова, российская актриса театра и кино, телеведущая.

1976 - Честер Беннингтон, американский рок-музыкант, вокалист групп "Linkin Park" и "Dead by Sunrise".

1984 - Фернандо Торрес, футболист сборной Испании, чемпион Европы и мира.

1989 - Ксавье Долан, канадский актер и кинорежиссер, обладатель гран-при Каннского кинофестиваля.

Ушли из жизни:

1727 - Исаак Ньютон, английский физик(по григорианскому календарю скончался 31 марта).

1990 - Лев Яшин, советский футболист, вратарь, тренер, олимпийский чемпион.

2017 - Девид Рокфеллер, американский банкир, государственный деятель, глобалист и глава дома Рокфеллеров.

Именины:

Анна, Антонина, Василий, Евдокия, Екатерина, Ксения, Мария, Надежда, Николай. 

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Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 20 марта.
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