Знаменательные события в истории: 21 марта 2020 года

В этот день, 21 марта - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день поэзии.

Международный день кукольника.

Международный день человека с синдромом Дауна.

Международный день лесов.

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.

День матери в арабских странах.

История:

630 - Ираклий I возвратил в Иерусалим великую христианскую святыню - Животворящий Крест.

1924 - 24-летний физик Вольфганг Паули в опубликованной статье сформулировал один из важнейших принципов современной теоретической физики, за который в 1945 году получил Нобелевскую премию.

1925 - В американском штате Теннесси принят закон, запрещавший во всех учебных заведениях преподавание эволюционной теории Дарвина, как противоречащей библейскому толкованию происхождения человека.

1927 - В Киеве выходит первый номер украинской "Литературной газеты".

1963 - Закрыта тюрьма Алькатрас.

1984 - В Японском море столкнулись советская атомная подводная лодка "К-314" и американский авианосец "Китти Хок".

1990 - Провозглашена независимость Намибии, 75 лет находившейся под господством ЮАР.

1992 - В Татарстане состоялся референдум, на котором почти две трети населения проголосовали за статус суверенного государства, субъекта международного права.

1999 - После 478-часового путешествия Бертран Пикар и Брайан Джонс стали первыми людьми, облетевшими Землю на воздушном шаре.

2005 - Расстрел в учебном центре в Ред Лэйке (Миннесота, США). Организатор - Джеффри Уэйз. 10 человек погибло (включая нападавшего), 5 ранено. Нападавший застрелился. Трагедия стала второй по числу жертв школьной трагедией в США после массового убийства в школе "Колумбайн".

2006 - Джек Дорси отправил первое сообщение в созданной им социальной сети "Твиттер".

2014 - Украина подписала соглашение о ассоциации с ЕС.

Родились в этот день:

1685 - Иоганн Себастьян Бах, немецкий композитор и органист.

1929 - Юрий Мушкетик, украинский писатель, глава Союза писателей Украины.

1932 - Уолтер Гильберт, американский молекулярный биолог, лауреат Нобелевской премии (1980).

1942 - Франсуаза Дорлеак (ум. 1967), французская киноактриса, старшая сестра Катрин Денев.

1946 - Тимоти Далтон, английский киноактер, один из исполнителей роли Джеймса Бонда.

1958 - Гэри Олдмен, английский киноактер.

1960 - Айртон Сенна (ум. 1994), бразильский автогонщик, трехкратный чемпион мира в классе Формула-1.

1962 - Мэттью Бродерик, американский киноактер.

1980 - Роналдиньо, бразильский футболист.

Ушли из жизни:

1942 - Ольга Кобылянская, украинская писательница, классик украинской литературы.

1961 - Павел Гойнкис, советский инженер-кораблестроитель, создатель торпедных катеров.

2011 - Николай Андрианов, советский гимнаст, тренер, семикратный олимпийский чемпион.

Именины:

Афанасий, Владимир, Иван.