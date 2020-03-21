Знаменательные события в истории: 21 марта 2020 года

Праздники:
Всемирный день поэзии.
Международный день кукольника.
Международный день человека с синдромом Дауна.
Международный день лесов.
Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.
День матери в арабских странах.
История:
630 - Ираклий I возвратил в Иерусалим великую христианскую святыню - Животворящий Крест.
1924 - 24-летний физик Вольфганг Паули в опубликованной статье сформулировал один из важнейших принципов современной теоретической физики, за который в 1945 году получил Нобелевскую премию.
1925 - В американском штате Теннесси принят закон, запрещавший во всех учебных заведениях преподавание эволюционной теории Дарвина, как противоречащей библейскому толкованию происхождения человека.
1927 - В Киеве выходит первый номер украинской "Литературной газеты".
1963 - Закрыта тюрьма Алькатрас.
1984 - В Японском море столкнулись советская атомная подводная лодка "К-314" и американский авианосец "Китти Хок".
1990 - Провозглашена независимость Намибии, 75 лет находившейся под господством ЮАР.
1992 - В Татарстане состоялся референдум, на котором почти две трети населения проголосовали за статус суверенного государства, субъекта международного права.
1999 - После 478-часового путешествия Бертран Пикар и Брайан Джонс стали первыми людьми, облетевшими Землю на воздушном шаре.
2005 - Расстрел в учебном центре в Ред Лэйке (Миннесота, США). Организатор - Джеффри Уэйз. 10 человек погибло (включая нападавшего), 5 ранено. Нападавший застрелился. Трагедия стала второй по числу жертв школьной трагедией в США после массового убийства в школе "Колумбайн".
2006 - Джек Дорси отправил первое сообщение в созданной им социальной сети "Твиттер".
2014 - Украина подписала соглашение о ассоциации с ЕС.
Родились в этот день:
1685 - Иоганн Себастьян Бах, немецкий композитор и органист.
1929 - Юрий Мушкетик, украинский писатель, глава Союза писателей Украины.
1932 - Уолтер Гильберт, американский молекулярный биолог, лауреат Нобелевской премии (1980).
1942 - Франсуаза Дорлеак (ум. 1967), французская киноактриса, старшая сестра Катрин Денев.
1946 - Тимоти Далтон, английский киноактер, один из исполнителей роли Джеймса Бонда.
1958 - Гэри Олдмен, английский киноактер.
1960 - Айртон Сенна (ум. 1994), бразильский автогонщик, трехкратный чемпион мира в классе Формула-1.
1962 - Мэттью Бродерик, американский киноактер.
1980 - Роналдиньо, бразильский футболист.
Ушли из жизни:
1942 - Ольга Кобылянская, украинская писательница, классик украинской литературы.
1961 - Павел Гойнкис, советский инженер-кораблестроитель, создатель торпедных катеров.
2011 - Николай Андрианов, советский гимнаст, тренер, семикратный олимпийский чемпион.
Именины:
Афанасий, Владимир, Иван.