Знаменательные события в истории: 25 марта 2020 года

Праздники:
Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли.
Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей и пропавшими без вести.
День службы безопасности Украины.
История:
421 - День основания Венеции.
1532 - В Риме была опубликована "История Флоренции" Никколо Макиавелли.
1821 - Провозглашена независимость Греции от Оттоманской империи.
1949 - Состоялась массовая депортация нескольких десятков тысяч жителей Эстонии, Литвы и Латвии в Сибирь.
1997 - У берегов Эквадора обнаружен легендарный морской клад.
2002 - Обнаружен ген эпилепсии.
2008 - Начало операции на острове Ндзуани.
Родились в этот день:
1867 - Артуро Тосканини, итальянский дирижер.
1947 - Элтон Джон, английский певец, композитор и пианист.
1962 - Марсия Кросс, американская актриса, наиболее известная по роли доктора Кимберли Шоу в "Мелроуз Плейс".
1965 - Сара Джессика Паркер, американская актриса (наиболее известная по сериалу «Секс в большом городе»), продюсер.
1965 - Стефка Костадинова, действующая рекордсменка мира в прыжках в высоту.
1976 - Владимир Кличко, украинский боксёр-тяжеловес, олимпийский чемпион 1996 года, чемпион мира среди профессионалов по версии WBO.
1979 - Ли Пейс, американский актер, известен как исполнитель роли Трандуила в кинотрилогии "Хоббит".
1982 - Алекс Мескини, бразильский футболист, игрок Коринтианса, игрок национальной сборной Бразилии.
Ушли из жизни:
1918 - Клод Дебюсси, французский композитор, пианист, дирижер, музыкальный критик.
1999 - Вячеслав Черновол, украинский политический деятель, один из основателей Народного руха Украины.
Именины:
Александр, Владимир, Георгий, Дмитрий, Иван, Сергей.