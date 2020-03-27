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Пятница, 27.03.2020
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Знаменательные события в истории: 27 марта 2020 года

Знаменательные события в истории: 27 марта 2020 года
07:04 Сегодня Телеграф

В этот день, 27 марта - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день театра.

Международный день виски

Религиозные праздники:

Память святителя Феогноста, митрополита Киевского и всея Руси (1353 год).

Федор Скотник.

История:

1783 - Моцарт подарил валторнисту Йозефу Игнацу Лейтгебу авторскую рукопись партитуры концерта.

1841 - Опробована первая паровая пожарная машина.

1893 - Часовая фирма Longines зарегистрировала свой логотип.

1977 - На Канарских островах произошла крупнейшая по количеству жертв авиакатастрофа в истории. Погибло 583 человека.

1990 - В Лондоне открылся музей Шерлока Холмса.

1994 - в Германии впервые поднялся в воздух создаваемый совместными усилиями Великобритании, Германии, Испании и Италии истребитель "Еврофайтер-2000".

Родились в этот день:

1845 - Вильгельм Рентген, немецкий физик, Нобелевский лауреат.

1899 - Глория Свенсон, американская актриса кино, театра и телевидения.

1963 - Квентин Тарантино, американский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер.

1970 - Мэрайя Кэри, американская поп, ритм-энд-блюз певица, автор песен, музыкальный продюсер и актриса.

1975 - Стэйси Фергюсон, вокалистка Black Eyed Peas.

1988 - Холлидей Грейнджер, британская актриса театра, кино и телевидения.

Ушли из жизни:

1968 - Юрий Гагарин, советский летчик-космонавт, первый космонавт Земли, Герой Советского Союза.

1972 - Морис Эшер, голландский художник.

2006 - Станислав Лем, польский писатель, фантаст, философ, публицист, футуролог.

2011 - Фарли Эрл Грейнджер (р. 1925), американский актёр.

Именины:

Михаил, Ростислав. 

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Праздник, История, 27 марта, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события.
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