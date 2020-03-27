Знаменательные события в истории: 27 марта 2020 года

Праздники:
Всемирный день театра.
Международный день виски
Религиозные праздники:
Память святителя Феогноста, митрополита Киевского и всея Руси (1353 год).
Федор Скотник.
История:
1783 - Моцарт подарил валторнисту Йозефу Игнацу Лейтгебу авторскую рукопись партитуры концерта.
1841 - Опробована первая паровая пожарная машина.
1893 - Часовая фирма Longines зарегистрировала свой логотип.
1977 - На Канарских островах произошла крупнейшая по количеству жертв авиакатастрофа в истории. Погибло 583 человека.
1990 - В Лондоне открылся музей Шерлока Холмса.
1994 - в Германии впервые поднялся в воздух создаваемый совместными усилиями Великобритании, Германии, Испании и Италии истребитель "Еврофайтер-2000".
Родились в этот день:
1845 - Вильгельм Рентген, немецкий физик, Нобелевский лауреат.
1899 - Глория Свенсон, американская актриса кино, театра и телевидения.
1963 - Квентин Тарантино, американский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер.
1970 - Мэрайя Кэри, американская поп, ритм-энд-блюз певица, автор песен, музыкальный продюсер и актриса.
1975 - Стэйси Фергюсон, вокалистка Black Eyed Peas.
1988 - Холлидей Грейнджер, британская актриса театра, кино и телевидения.
Ушли из жизни:
1968 - Юрий Гагарин, советский летчик-космонавт, первый космонавт Земли, Герой Советского Союза.
1972 - Морис Эшер, голландский художник.
2006 - Станислав Лем, польский писатель, фантаст, философ, публицист, футуролог.
2011 - Фарли Эрл Грейнджер (р. 1925), американский актёр.
Именины:
Михаил, Ростислав.