Знаменательные события в истории: 29 марта 2020 года

Праздники:
Саввин, Тележный день.
История:
1696 - Исаак Ньютон назначен смотрителем Лондонского монетного двора.
1848 - Ниагарский водопад остановился более чем на 30 часов, потому что на реке Ниагара образовались ледяные пробки.
1873 - Лев Толстой начал работу над романом "Анна Каренина".
1886 - День рождения "Кока-Колы" – создан рецепт этого популярного в мире напитка.
1998 - В Лиссабоне был открыт самый длинный европейский мост.
Родились в этот день:
1790 - Джон Тайлер, 10-й президент США (1841-1845), государственный и политический деятель.
1957 - Элизабет Хэнд, американская писательница-фантаст.
1957- Кристофер Ламберт, французский киноактер.
1968 - Люси Лоулесс, новозеландская актриса.
1964 - Александр Волков, советский и украинский баскетболист, один из первых советских баскетболистов в НБА.
1991 - Н’Голо Канте, французский футболист малийского происхождения, опорный полузащитник английского клуба "Челси" и национальной сборной Франции, чемпион мира 2018 года.
Ушли из жизни:
1891 - Жорж-Пьер Сера, французский живописец, основатель неоимпрессионизма.
1998 - Квитка Цисык, певица.
2009 - Морис Жарр, французский композитор.
2017 - Алексей Абрикосов (р. 1928), советский, российский и американский физик-теоретик, нобелевский лауреат (2003).
Именины:
Александр, Денис, Иван, Павел, Трофим, Юлиан.