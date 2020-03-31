Знаменательные события в истории: 31 марта 2020 года

В этот день, 31 марта - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день резервного копирования (День бэкапа).

Международный день видимости трансгендеров.

Народные праздники:

Кирилл - дери полоз. "День Кирилла", "Кириллов день", "Трофим-Евкарп"

История:

1770 - Английский мореплаватель Джеймс Кук, обследовав Новую Зеландию и выяснив, что она - остров, покидает её и берёт курс на запад - на Австралию.

1889 - В Париже состоялось торжественное открытие Эйфелевой башни.

1893 - Уиткомб Джадсон изобрел новую застежку, названную "молнией".

1909 - заложен пассажирский лайнер "Титаник".

1918 - США впервые переходят на летнее время.

1967 - После решения Франции о выходе из военной организации НАТО штаб-квартира организации была переведена из Парижа в столицу Бельгии Брюссель.

1967 - Джими Хендрикс впервые сжёг свою гитару во время концерта. Зрители, собравшиеся в лондонском Финсбери Парк, обезумели, а Джими пришлось впоследствии регулярно завершать свои выступления подобным образом.

1999 - Выходит в свет один из самых знаменитых научно-фантастических фильмов - "Матрица".

2017 - на аэродроме Святошин в Киеве совершил первый полёт самолёт Ан-132D, разрабатываемый АНТК "Антонов".

2019 - первый тур выборов президента Украины.

Родились в этот день:

1596 - Рене Декарт, французский философ, математик, физик, физиолог.

1955 - Ангус Янг, гитарист австралийской рок-группы AC/DC.

1970 - Аленка Братушек, словенский политический деятель, премьер-министр Словении.

1971 - Юэн Макгрегор, шотландский киноактер.

1972 - Факундо Арана, аргентинский актёр.

1996 - Лайза Коши, американская актриса, видеоблогер и юмористка.

Ушли из жизни:

1727 - Исаак Ньютон, английский физик, астроном, математик, заложивший основы классической механики.

1855 - Шарлотта Бронте (р. 1816), английская писательница.

1898 - покончила с собой Элеонора Эвелинг (р. 1855), деятельница социалистического движения в Великобритании, суфражистка, дочь Карла Маркса.

1993 - Брэндон Ли, американский киноактер.

2001 - Клиффорд Гленвуд Шалл (р. 1915), американский физик, лауреат Нобелевской премии (1994).

2008 - Жюль Дассен (р. 1911), американский и французский кинорежиссёр и актёр.

Именины:

Григорий, Даниил, Дмитрий, Кирилл, Наталья, Трофим.