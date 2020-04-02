Знаменательные события в истории: 2 апреля 2020 года

Праздники:
Международный день детской книги.
Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.
Великий Понедельник (Начало страстной недели) у православных христиан.
Пасхальный понедельник у западных христиан.
История:
1833 - Вышло в свет полное издание романа Александра Пушкина "Евгений Онегин".
1912 - Впервые в печати упомянуто слово "джаз".
1958 - Эйзенхауэр представил законопроект об учреждении NASA.
1986 - Около Афин, Греция. Детонация взрывного устройства в пассажирском салоне самолета Боинг 727 компании Trans World Airlines выбрасывает четверых пассажиров из самолёта и они погибают. Самолет успешно приземляется в Афинах. Пластиковая взрывчатка была оставлена под креслом женщиной, имевшей ливанский паспорт.
1987 - столкновение двух Ил-76 над заливом Сиваш.
2014 - Высший суд Австралии официально признал возможность людям определять свой пол как неопределенный.
Родились в этот день:
1647 - Мария Мериан, немецкая художница и гравер, энтомолог.
1805 - Ханс Кристиан Андерсен, датский писатель, поэт и сказочник.
1840 - Эмиль Золя, французский писатель-романист.
1928 - Серж Генсбур, французский актер, композитор, шансонье, художник, писатель; сын еврейских выходцев из Украины - пианиста Иосифа Гинзбурга из Харькова и певицы Ольги Бесман из Феодосии.
1977 - Майкл Фассбендер, актер.
1981 - Бетани Джой Галеотти, американская актриса и певица.
1985 - Стефан Ламбьель, швейцарский фигурист.
1990 - Евгения Канаева, российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка.
Ушли из жизни:
1872 - Сэмюэл Морзе, американский художник и изобретатель.
1918 - Иван Нечуй-Левицкий, украинский писатель, переводчик.
1974 - Жорж Помпиду, французский государственный и политический деятель, президент Франции (1969-1974).
Именины:
Василий, Виктор, Герман, Иван, Максим, Мария, Никита, Светлана, Сергей, Ульяна.