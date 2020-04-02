Скачать
Четверг, 02.04.2020
Итоги дня 31 марта: коронавирус в Украине, усиление карантина и медицинские гарантии
Итоги дня 31 марта: коронавирус в Украине, усиление карантина и медицинские гарантии
СМИ: жертвами Covid-19 в Европе стали не менее 30 тысяч человек
СМИ: жертвами Covid-19 в Европе стали не менее 30 тысяч человек
Уимблдон в 2020 году не состоится
Уимблдон в 2020 году не состоится
Будет иметь долгосрочные последствия: в Антарктиде зафиксирована первая волна тепла
Первая в истории волна тепла зафиксирована в Антарктиде

Знаменательные события в истории: 2 апреля 2020 года

Знаменательные события в истории: 2 апреля 2020 года
07:09 Сегодня Телеграф

В этот день, 2 апреля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день детской книги.

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.

Великий Понедельник (Начало страстной недели) у православных христиан.

Пасхальный понедельник у западных христиан.

История:

1833 - Вышло в свет полное издание романа Александра Пушкина "Евгений Онегин".

1912 - Впервые в печати упомянуто слово "джаз".

1958 - Эйзенхауэр представил законопроект об учреждении NASA.

1986 - Около Афин, Греция. Детонация взрывного устройства в пассажирском салоне самолета Боинг 727 компании Trans World Airlines выбрасывает четверых пассажиров из самолёта и они погибают. Самолет успешно приземляется в Афинах. Пластиковая взрывчатка была оставлена под креслом женщиной, имевшей ливанский паспорт.

1987 - столкновение двух Ил-76 над заливом Сиваш.

2014 - Высший суд Австралии официально признал возможность людям определять свой пол как неопределенный.

Родились в этот день:

1647 - Мария Мериан, немецкая художница и гравер, энтомолог.

1805 - Ханс Кристиан Андерсен, датский писатель, поэт и сказочник.

1840 - Эмиль Золя, французский писатель-романист.

1928 - Серж Генсбур, французский актер, композитор, шансонье, художник, писатель; сын еврейских выходцев из Украины - пианиста Иосифа Гинзбурга из Харькова и певицы Ольги Бесман из Феодосии.

1977 - Майкл Фассбендер, актер.

1981 - Бетани Джой Галеотти, американская актриса и певица.

1985 - Стефан Ламбьель, швейцарский фигурист.

1990 - Евгения Канаева, российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка.

Ушли из жизни:

1872 - Сэмюэл Морзе, американский художник и изобретатель.

1918 - Иван Нечуй-Левицкий, украинский писатель, переводчик.

1974 - Жорж Помпиду, французский государственный и политический деятель, президент Франции (1969-1974).

Именины:

Василий, Виктор, Герман, Иван, Максим, Мария, Никита, Светлана, Сергей, Ульяна. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 2 апреля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как убрать коронавирус с поверхностей: четыре проверенных средства
02 Медицинские гарантии: В Украине стартовала новая программа
03 Чего Вы боитесь: тест, который определит Ваши потаенные страхи
04 "Парки никуда не исчезнут и пляжи никто не украдет": Зеленский призвал украинцев оставаться дома (видео)
05 Не могут вернуться домой: Украина договорилась с Индией о совместной защите граждан
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Казахстане обнаружили еще шестерых больных Covid-19
В Казахстане обнаружили еще шестерых больных Covid-19
Коронавирус в Херсоне: город закрывают (Видео)
Коронавирус в Херсоне: город закрывают (Видео)
Лечение Covid-19 в Украине: во сколько это обойдется
Лечение Covid-19 в Украине: во сколько это обойдется
Рецепт дня: Десерт из заварного крема с бананами и крекерами
Рецепт дня: Десерт из заварного крема с бананами и крекерами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь