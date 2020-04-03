Знаменательные события в истории: 3 апреля 2020 года

В этот день, 3 апреля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день вечеринки.

Кирилл Катаник.

История:

1829 - день рождения кофемолки. В этот день англичанин Джеймс Каррингтон получил патент на машину, перемалывающую кофейные зерна.

1919 - Украинский Совнарком объявил Асканию-Нову заповедником.

1933 - В Херсоне украинский хирург Юрий Вороной впервые в мире выполнил клиническую пересадку почки (26-летней женщине пересадили орган 60-летнего умершего мужчины).

1928 - рукопись "Алисы в Стране Чудес" продана американскому покупателю за 15 400 фунтов стерлингов (75 260 долларов).

1933 - Самолет впервые перелетел через Эверест.

1973 - День рождения штрих-кода.

1976 - Состоялось первое вручение французской кинопремии "Сезар".

1990 - Над зданием Львовского городского совета торжественно подняли украинский национальный флаг, которого перед тем освятили в греко-католическом кафедральном соборе Святого Юра.

2005 - совершено вооруженное нападение на тюрьму Абу-Грейб (Ирак). Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация "Аль-Каида".

2007 - электропоездом V150 был установлен новый рекорд скорости для поездов - 574,8 км/ч.

2017 - теракт в Петербургском метрополитене. Погибли 16 человек, 87 ранены.

Родились в этот день:

1862 - Леонид Пастернак, русский живописец и график украинского происхождения.

1918 - Олесь Гончар, украинский писатель, академик, общественный деятель.

1924 - Марлон Брандо, американский киноактер, дважды лауреат премии "Оскар".

1958 - Алек Болдуин, американский актер театра и кино.

1961 - Эдди Мэрфи, американский киноактер, режиссер, продюсер, певец.

1971 - Анастасия Заворотнюк, российская актриса театра и кино, телеведущая.

1978 - Мэттью Гуд, британский киноактер.

1984 - Селина Гаспарин, швейцарская биатлонистка.

1990 - Доротея Вирер, итальянская биатлонистка.

Ушли из жизни:

1682 - Бартоломео Мурильо, испанский живописец.

1897 - Иоганнес Брамс, немецкий композитор, пианист, дирижер.

1907 - Дезире Арто, французская певица бельгийского происхождения.

1966 - Литвиненко-Вольгемут Мария Ивановна, украинская оперная певица (лирико-драматическое сопрано), педагог.

2003 - Бушок Григорий Федорович, украинский физик.

Именины:

Владимир, Кирилл, Яков.