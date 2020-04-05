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Воскресенье, 05.04.2020
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Знаменательные события в истории: 5 апреля 2020 года

Знаменательные события в истории: 5 апреля 2020 года
07:01 Сегодня Телеграф

В этот день, 5 апреля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день супа.

День геолога.

День Никона, Никонов день, Никон.

История:

1710 - Филипп Орлик в городе Бендеры подписал "Устав Войска Запорожского".

1792 - Джордж Вашингтон применил первое президентское вето в истории США.

1814 - после отказа генералов вести армию на занятый войсками союзников - России, Пруссии, Австрии и Великобритании - Париж французский император Наполеон I отрёкся от престола, однако отречение не было принято союзным командованием.

1815 - началось извержение вулкана Тамбора на острове Сумбава в Индонезии, продолжавшееся неделю. Одно из крупнейших извержений вулканов в истории человечества (объем лавы и пепла достиг 180 кубических километров). Погибло 92000 человек.

1895 - Оскар Уайльд проиграл в суде дело по обвинению в клевете маркиза Куинсберри, который обвинил писателя в гомосексуальности.

1896 - в Афинах начались первые современные Олимпийские игры (6-15 апреля). Первым олимпийским чемпионом в этот день стал американский прыгун тройным Джеймс Конноли с результатом 13,71 м.

1955 - Уинстон Черчилль ушёл в отставку с поста премьер-министра Великобритании.

1961 - президент США Кеннеди санкционировал начало военной операции против Кубы.

1992 - Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии; началась осада Сараева.

2005 - Аскар Акаев сложил с себя полномочия президента Киргизии.

Родились в этот день:

1588 - Томас Гоббс, английский философ-материалист.

1622 - Винченцо Вивиани, итальянский физик и математик, ученик Галилея и Торричелли.

1784 - Людвиг Шпор, немецкий композитор, скрипач, дирижер, педагог.

1908 - Бетти Дейвис (ум. 1989), американская актриса, одна из 100 величайших звёзд кино по версии AFI.

1950 - Агнета Фельтског, вокалистка шведской группы "ABBA".

1989 - Лили Джеймс, британская актриса.

Ушли из жизни:

1923 - Джордж Эдвард Стэнхоуп Молино Герберт Карнарвон (р. 1866), английский египтолог, руководивший экспедицией археолога Говарда Картера, открывшего гробницу Тутанхамона.

1976 - Говард Хьюз (младший), американский бизнесмен, первый в мире официальный миллиардер.

1992 - Сэм Уолтон (р. 1918), американский бизнесмен, основатель сети магазинов Wal-Mart и Sam's Club.

1994 - Курт Кобейн, американский певец, рок-музыкант, гитарист.

2007 - Марк Сент-Джон, американский гитарист, участник группы "Kiss".

Именины:

Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Георгий, Илья, Лидия, Макар, Сергей. 

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 5 апреля.
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