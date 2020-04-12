Скачать
Воскресенье, 12.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 11 апреля: Команда для преодоления последствий COVID-19 в Украине и страхование медиков
Итоги дня 11 апреля: Команда для преодоления последствий COVID-19 в Украине и страхование медиков
Катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" вернутся с ремонта
Катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" вернутся с ремонта
"Иной мир": Хирн оценил перспективы Усика в хэвивейте
"Иной мир": Хирн оценил перспективы Усика в хэвивейте
Иоанн Лествичник: народные поверья и приметы на 12 апреля
Иоанн Лествичник: народные поверья и приметы на 12 апреля

Знаменательные события в истории: 12 апреля 2020 года

Знаменательные события в истории: 12 апреля 2020 года
07:07 Сегодня Телеграф

Сегодня Всемирный день авиации и космонавтики (Международный день полета человека в космос).

Праздники:

Всемирный день авиации и космонавтики (Международный день полета человека в космос).

История:

1633 - В Риме начался процесс над Галилео Галилеем.

1796 - Наполеон Бонапарт в сражении при Монтенотте одержал свою первую серьезную победу.

1871 - Парижская коммуна приняла декрет о низвержении Вандомской колонны.

1961 - Впервые человек совершил полет в космос.

Родились в этот день:

1892 - Джонни Доддс американский кларнетист, джазовый музыкант.

1933 - Монсеррат Кабалье испанская оперная певица (сопрано).

1941 - Бобби Мур английский футболист.

1949 - Юрий Куклачев советский и российский артист цирка, клоун, Народный артист РСФСР.

Ушли из жизни:

1888 - Людвиг Нобель шведский предприниматель и изобретатель, брат Альфреда Нобеля.

1945 - Франклин Рузвельт 32-й президент США (1933-1945), единственный кто занимал этот пост более двух сроков.

1986 - Валентин Катаев советский писатель, поэт и драматург.

Именины:

Захар, Иван.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

История, Праздники, Именины, Знаменательные события, 12 апреля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Самый большой каменистый мир: ученые обнаружили странную экзопланету
02 С наступающим Вербным воскресеньем 2020! Стихи и открытки
03 Фанатам Toyota стоит ожидать новый компактный кроссовер: характеристика
04 "Да уж, выросла Женька": Анна Кошмал опубликовала откровенное фото
05 COVID-19 в Украине: Шмыгаль представил команду для преодоления последствий коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Только по спецпропускам: В Москве усилили меры из-за коронавируса
Только по пропуску: В Москве усилили меры из-за COVID-19
В Броварах произошел пожар из-за поджога травы (Фото)
В Броварах произошел пожар из-за поджога травы (Фото)
COVID-19 на Донетчине - выздоровели уже пятеро человек
COVID-19 на Донетчине - выздоровели уже пятеро человек
Вербное воскресенье 12 апреля: история и традиции праздника
Вербное воскресенье 12 апреля: история и традиции праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь