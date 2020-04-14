Знаменательные события в истории: 14 апреля 2020 года

День Семаргла.
Начало солнечного Нового года в Индии.
Вайсаки - Новый год сикхов.
1927 - Первый автомобиль "Вольво" сошел с конвейера в шведском городе Гетеборге.
1929 - В Монте-Карло проведен первый Гран-при Монако.
Родились в этот день:
1744 - Денис Фонвизин русский писатель, автор комедий.
1892 - Клер Виндзор американская актриса немого кино.
1759 - Георг Фридрих Гендель немецкий композитор и органист.
1930 - Владимир Маяковский советский поэт.
1980 - Джанни Родари итальянский детский писатель, автор "Приключений Чиполлино".
Ефим, Иван, Макар, Мария, Сергей