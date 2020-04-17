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Знаменательные события в истории: 17 апреля 2020 года

Знаменательные события в истории: 17 апреля 2020 года
07:10 Сегодня Телеграф

В этот день, 17 апреля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День пожарной охраны Украины.

Всемирный день гемофилии.

История:

1875 - День рождения бильярдной игры "снукер".

1944 - Завершилась битва за Правобережную Украину – Днепровско-Карпатская операция.

Родились в этот день:

1894 - Никита Хрущев советский государственный и политический деятель, глава СССР (1953-1964).

Ушли из жизни:

1790 - Бенджамин Франклин американский государственный деятель, ученый, один из отцов-основателей США.

2014 - Габриэль Гарсиа Маркес колумбийский писатель-прозаик, журналист, Нобелевский лауреат.

Именины:

Адриан, Георгий, Иван, Мария, Никита, Федор.

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Все по теме:

История, Праздники, Мероприятия, Именины, Родились, Ушли из жизни, Знаменательные события, 17 апреля.
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