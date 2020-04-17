Знаменательные события в истории: 17 апреля 2020 года

День пожарной охраны Украины.
Всемирный день гемофилии.
1875 - День рождения бильярдной игры "снукер".
1944 - Завершилась битва за Правобережную Украину – Днепровско-Карпатская операция.
Родились в этот день:
1894 - Никита Хрущев советский государственный и политический деятель, глава СССР (1953-1964).
1790 - Бенджамин Франклин американский государственный деятель, ученый, один из отцов-основателей США.
2014 - Габриэль Гарсиа Маркес колумбийский писатель-прозаик, журналист, Нобелевский лауреат.
Адриан, Георгий, Иван, Мария, Никита, Федор.