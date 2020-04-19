Скачать
Воскресенье, 19.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 18 апреля: Пасха 2020, коронавирус и ситуация с пожарами в Украине
Итоги дня 18 апреля: Пасха 2020, коронавирус и ситуация с пожарами в Украине
Благодатный огонь: Возле Киево-Печерской Лавры образовалась очередь (Фото)
Благодатный огонь: Возле Киево-Печерской Лавры образовалась очередь (Фото)
Легенда МЮ мог оказаться в Динамо
Легенда МЮ мог оказаться в Динамо
Пасха 2020: лучшие поздравления с Воскресением Христовым в стихах
Пасха 2020: лучшие поздравления с Воскресением Христовым в стихах

Знаменательные события в истории: 19 апреля 2020 года

Знаменательные события в истории: 19 апреля 2020 года
07:03 Сегодня Телеграф

Сегодня во многих странах мира отмечается уже ставший традиционным красивый весенний праздник - День подснежника.

Праздники:

День подснежника.

Годовщина победы в Плайя-Хирон.

Праздник Небесной Императрицы Мацзу.

История:

1943 Началось вооруженное восстание узников варшавского гетто против нацистов.

1970 С конвейера сошел первый автомобиль "ВАЗ-2101".

Родились в этот день:

1492 Пьетро Аретино итальянский писатель эпохи Возрождения.

1957 Бронислав Виногродский китаевед, переводчик, писатель, общественный деятель.

1772 Давид Рикардо английский экономист, классик политической экономии.

Ушли из жизни:

1822 - Платон Зубов русский государственный деятель, последний фаворит императрицы Екатерины II.

1824 - Джордж Байрон английский поэт-романтик.

1882 - Чарльз Дарвин английский натуралист, автор современной теории эволюции.

1906 - Пьер Кюри французский ученый-физик, Нобелевский лауреат.

1967 - Конрад Аденауэр немецкий государственный деятель, первый Федеральный канцлер ФРГ (1949-1963).

2004 - Сергей Залыгин советский писатель и общественный деятель, академик РАН.

Именины:

Григорий, Иван, Павел, Петр, Севастьян, Яков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

История, Праздники, Мероприятия, 19 апреля, Именины, Родились, Ушли из жизни, Знаменательные события.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стильная самодельная маска своими руками (Фото)
02 С Пасхой 19 апреля 2020! Лучшие поздравления в прозе и открытки
03 Пройдите простой тест и узнайте, что о Вас думают другие
04 Священник рассказал, как можно самостоятельно освятить пасхальную корзину
05 Не вся рыба полезна: виды, которые опасно есть
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Испания продлит запрет на выход из дома
Испания продлит запрет на выход из дома
В Польше выросло количество умерших от коронавируса
В Польше выросло количество умерших от коронавируса
Трое космонавтов МКС вернулись на Землю (Фото)
Трое космонавтов МКС вернулись на Землю (Фото)
Пасха 2020: сегодня православные христиане отмечают Воскресение Христово
Пасха 2020: сегодня православные христиане отмечают Воскресение Христово
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь