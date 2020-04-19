Знаменательные события в истории: 19 апреля 2020 года

Праздники:
День подснежника.
Годовщина победы в Плайя-Хирон.
Праздник Небесной Императрицы Мацзу.
История:
1943 Началось вооруженное восстание узников варшавского гетто против нацистов.
1970 С конвейера сошел первый автомобиль "ВАЗ-2101".
Родились в этот день:
1492 Пьетро Аретино итальянский писатель эпохи Возрождения.
1957 Бронислав Виногродский китаевед, переводчик, писатель, общественный деятель.
1772 Давид Рикардо английский экономист, классик политической экономии.
Ушли из жизни:
1822 - Платон Зубов русский государственный деятель, последний фаворит императрицы Екатерины II.
1824 - Джордж Байрон английский поэт-романтик.
1882 - Чарльз Дарвин английский натуралист, автор современной теории эволюции.
1906 - Пьер Кюри французский ученый-физик, Нобелевский лауреат.
1967 - Конрад Аденауэр немецкий государственный деятель, первый Федеральный канцлер ФРГ (1949-1963).
2004 - Сергей Залыгин советский писатель и общественный деятель, академик РАН.
Именины:
Григорий, Иван, Павел, Петр, Севастьян, Яков.