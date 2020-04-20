Знаменательные события в истории: 20 апреля 2020 года

Праздники:
День памяти преподобного Георгия, митрополита Митиленского.
Акулинин день.
Навий день.
История:
1841 Опубликован первый в истории литературы детективный рассказ "Убийство на улице Морг" Эдгара По.
1843 Вышел указ об организации переселения крестьян в связи с освоением Сибири.
1920 Хоккей на льду — мужской хоккей на льду вошел в программу Олимпийских игр.
Родились в этот день:
1796 Евгений Оболенский русский князь, декабрист.
1808 Наполеон III президент и последний император Франции (1852-1870).
1850 Жан-Франсуа Рафаэлли французский живописец, гравер, иллюстратор.
1889 Адольф Гитлер немецкий политический и военный деятель, фюрер Германии (1934-1945).
1943 Эди Седжвик американская актриса, фотомодель.
Ушли из жизни:
1912 - Брэм Стокер ирландский писатель, автор романа "Дракула".
1973 - Николай Симонов советский актер театра и кино, Народный артист СССР.
1986 - Алексей Арбузов советский драматург.
2008 - Леонид Линник советский офтальмолог, доктор медицинских наук.
Именины:
Акулина, Аркадий, Георгий, Данил, Евдокия, Петр.