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Знаменательные события в истории: 20 апреля 2020 года

Знаменательные события в истории: 20 апреля 2020 года
07:14 Сегодня Телеграф

Сегодня православные отмечается уже ставший традиционным красивый весенний праздник - День памяти преподобного Георгия, митрополита Митиленского.

Праздники:

День памяти преподобного Георгия, митрополита Митиленского.

Акулинин день.

Навий день.

История:

1841 Опубликован первый в истории литературы детективный рассказ "Убийство на улице Морг" Эдгара По.

1843 Вышел указ об организации переселения крестьян в связи с освоением Сибири.

1920 Хоккей на льду — мужской хоккей на льду вошел в программу Олимпийских игр.

Родились в этот день:

1796 Евгений Оболенский русский князь, декабрист.

1808 Наполеон III президент и последний император Франции (1852-1870).

1850 Жан-Франсуа Рафаэлли французский живописец, гравер, иллюстратор.

1889 Адольф Гитлер немецкий политический и военный деятель, фюрер Германии (1934-1945).

1943 Эди Седжвик американская актриса, фотомодель.

Ушли из жизни:

1912 - Брэм Стокер ирландский писатель, автор романа "Дракула".

1973 - Николай Симонов советский актер театра и кино, Народный артист СССР.

1986 - Алексей Арбузов советский драматург.

2008 - Леонид Линник советский офтальмолог, доктор медицинских наук.

Именины:

Акулина, Аркадий, Георгий, Данил, Евдокия, Петр.

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Все по теме:

История, Праздники, Мероприятия, Именины, Родились, Ушли из жизни, Знаменательные события, 20 апреля.
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