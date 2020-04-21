Знаменательные события в истории: 21 апреля 2020 года

Праздники:
Вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье.
Родивон (Родион) - выверни Оглобли. Родион - ледолом, ледокол, ревучие воды. День Вадима Ключника.
История:
1937 - Принят герб Украинской ССР.
1944 - Женщины во Франции получили избирательное право.
1956 - Песня Элвиса Пресли (Elvis Presley) "Heartbreak Hotel" становится его первой песней, вышедшей на первое место музыкального чарта "Billboard magazine".
1960 - Новой столицей Бразилии стал город Бразилиа, возведенный за четыре года по проекту архитектора Оскара Нимейра (Oscar Soares Filho Niemeyer). В этот день все три ветви власти республики одновременно были перенесены сюда из Рио-де-Жанейро.
1964 - Начал транслироваться британский телевизионный канал BBC 2.
1964 - При неудачной попытке запуска американского навигационного спутника "Транзит-5В" с ядерной энергетической установкой SNAP-9A на борту, находившиеся в ней 950 граммов плутония-238 рассеялись в земной атмосфере, вызвав существенное повышение естественного радиационного фона.
1979 - в Киеве открылся Киевский государственный академический театр драмы и комедии на левом берегу.
1983 - На смену однофунтовым банкнотам приходят однофунтовые монеты в Великобритании.
1989 - В Пекине на площади Тяньаньмэнь собирается около 100 тыс. студентов в связи с кончиной лидера китайских реформ Ху Яобана (Hu Yaobang).
2009 - День Iron Maiden, приуроченный к выходу полнометражного документального фильма "Iron Maiden: Flight 666".
Родились в этот день:
1837 - Фредрик Байер, датский писатель, пацифист и политический деятель, Нобелевский лауреат.
1864 - Макс Вебер, немецкий социолог, историк и экономист.
1926 - Елизавета II, королева Великобритании (с 1952 года).
1958 - Энди Макдауэлл, американская киноактриса и фотомодель.
1978 - Юкка Невалайнен, барабанщик финской пауэр-метал-группы "Nightwish".
1979 - Джеймс МакЭвой, шотландский актер.
1980 - Венсан Лекавалье, профессиональный канадский хоккеист, центральный нападающий.
1987 - Анастасия Приходько, украинская эстрадная певица.
Ушли из жизни:
1910 - Марк Твен, американский писатель, журналист.
2010 - Хуан Антонио Самаранч, седьмой по счету Президент МОК.
2016 - Принс, американский певец, лауреат премий "Грэмми", "Оскар" и "Золотой глобус".
Именины:
Иван.