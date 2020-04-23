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Четверг, 23.04.2020
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Знаменательные события в истории: 23 апреля 2020 года

Знаменательные события в истории: 23 апреля 2020 года
07:10 Сегодня Телеграф

В этот день, 23 апреля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день книг и авторского права.

День английского языка.

Всеукраинский день психолога.

День испанского языка.

День защиты детей в Турции.

День Святого Георгия - День влюбленных в Испании.

История:

1907-  Джек Лондон отправился в плавание вокруг света.

1951 - Учрежден Олимпийский комитет СССР.

1954 - В НБА введено правило 24 секунд, в течение которых владеющая мячом команда должна выполнить бросок по кольцу.

1959 - создан Союз журналистов Украины (ныне Национальный союз журналистов Украины).

1968 - первые десятичные монеты Британии 5 пенсов и 10 пенсов переданы на подготовку к переходу на десятичную систему.

1974 - на острове Бали (Индонезия) произошла катастрофа авиалайнера Boeing 707 компании Pan American, в результате которой погибло 107 человек.

1975 - в Киеве открылся Украинский музей книги.

1991 - В Украине принят закон о свободе совести.

1992 - в Пекине открыт самый крупный ресторан мировой сети "Макдоналдс" (на 700 мест).

1993 - в Эритрее под эгидой ООН проводится референдум, в ходе которого подавляющее большинство жителей голосует за независимость от Эфиопии.

2007 - во многих странах мира по инициативе ООН началась глобальная неделя безопасности дорожного движения.

Родились в этот день:

1564 - Уильям Шекспир, английский драматург и поэт.

1791 - Джеймс Бьюкенен, 15-й президент США (1857-1861), государственный и политический деятель.

1918 - Морис Дрюон, французский писатель и государственный деятель.

1979 - Лаури Юленен, музыкант, певец, лидер финской группы "The Rasmus".

1986 - Свен Крамер, нидерландский конькобежец, олимпийский чемпион (2010), многократный чемпион мира.

1990 - Дев Патель, британский актёр индийского происхождения.

Ушли из жизни:

1616 - Мигель де Сервантес, испанский писатель.

1616 - Уильям Шекспир, английский драматург и поэт.

1850 - Уильям Уордсуорт, английский поэт-романтик, основатель "озерной школы".

Именины:

Александр, Григорий, Дмитрий, Максим, Федор, Яков.

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Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 23 апреля.
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