Знаменательные события в истории: 24 апреля 2020 года

В этот день, 23 апреля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день солидарности молодежи.

Всемирный день защиты лабораторных животных.

Всемирная неделя иммунизации.

История:

1833 - День рождения газировки - в США запатентована газированная вода.

1916 - В Дублине произошло восстание, вошедшее в историю как "Красная пасха".

1949 - в Киеве открыт литературно-художественный музей Тараса Шевченко.

1950 - Трансиордания переименована в Иорданское Хашимитское Королевство.

1953 - Английская королева Елизавета II присвоила рыцарское звание Уинстону Черчиллю.

1962 - в США прошла первая в мире передача телевизионного сигнала между городами через спутник.

1975 - террористическая группа Баадер-Майнхоф устраивает взрыв в посольстве ФРГ в Стокгольме.

1980 - трагедией завершилась попытка США освободить заложников, удерживаемых в американском посольстве в Тегеране.

1990 - Запущен орбитальный телескоп Хаббл.

2000 - во время учений Черноморского флота ВМФ РФ учебная крылатая ракета попала в украинское пассажирское судно "Верещагин".

2013 - обрушение здания в Саваре (Бангладеш, погибли 1127 человек, ранены свыше 2500.

Родились в этот день:

1873 Эдуард Клапаред, швейцарский психолог, представитель функционализма

1905 Роберт Пенн Уоррен, американский поэт, писатель, литературный критик.

1942 Барбра Стрейзанд, американская певица, актриса, композитор, режиссер, продюсер.

1952 Жан-Поль Готье, французский модельер, президент собственного модного Дома.

1982 - Келли Кларксон, американская поп-рок певица, победительница первого сезона "American Idol".

Ушли из жизни:

1731 Даниэль Дефо, английский писатель и публицист.

2004 Эсте Лаудер, американская бизнес-леди, основательница косметической империи "Estee Lauder".

2016 - Клаус Зиберт, немецкий биатлонист, многократный чемпион мира.

Именины:

Ефим, Иван, Николай, Петр, Прохор.