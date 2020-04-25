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Суббота, 25.04.2020
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Знаменательные события в истории: 25 апреля 2020 года

Знаменательные события в истории: 25 апреля 2020 года
07:10 Сегодня Телеграф

В этот день, 25 апреля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный День ДНК.

День дочери.

Всемирный день борьбы против малярии.

Международный день секретаря.

Всемирный день пингвинов.

История:

1792 - Во Франции введена казнь при помощи гильотины.

1822 - В британской колонии на западном побережье Африки был поднят флаг США, что заложило основы истории Либерии.

1901 - В штате Нью-Йорк впервые в мире введены автомобильные номера.

1931 - Фердинанд Порше основал компанию Porsche.

2005 - Крушение в Амагасаки: из-за превышения скорости пассажирский поезд сошёл с рельсов и врезался в здание многоэтажной парковки. Погибли 107 человек.

2015 - в Непале произошло землетрясение магнитудой 7,8 Mw. Повторные землетрясения продолжались до 28 апреля. В Непале погиб 8151 человек, 17 868 ранены, пострадали 8 млн человек. В Индии 69 человек погибли и около 270 ранены. В Китае 25 погибших, 117 раненых.

Родились в этот день:

1917 - Элла Фицджеральд, американская джазовая певица.

1928 - Юрий Яковлев, советский актер театра и кино, Народный артист СССР.

1940 - Аль Пачино, американский актер театра и кино, режиссер, продюсер.

1969 - Рене Зеллвегер, американская актриса, обладательница "Оскара".

1983 - Олег Гусев, украинский футболист, полузащитник "Динамо" (Киев) и сборной Украины.

1991 - Алекс Шибутани, американский фигурист выступающий в танцах на льду со своей сестрой М. Шибутани, чемпион четырех континентов.

1994 - Елена Ильиных, российская фигуристка (танцы на льду), олимпийская чемпионка.

Ушли из жизни:

1472 - Леон Баттиста Альберти, итальянский гуманист, писатель, ученый.

1800 - Уильям Купер, английский поэт.

1913 - Михаил Коцюбинский, украинский писатель и общественный деятель .

Именины:

 Василий, Давид, Иван, Мария, Марфа. 

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 25 апреля.
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