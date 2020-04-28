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Знаменательные события в истории: 28 апреля 2020 года

Знаменательные события в истории: 28 апреля 2020 года
07:10 Сегодня Телеграф

В этот день, 28 апреля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Пасха (Светлое Христово Воскресение) - переходящее празднование в 2019 году.

Всемирный день охраны труда.

История:

1914 - В США запатентован воздушный кондиционер.

1947 - Тур Хейердал отправился в путешествие на плоту "Кон-Тики".

1947 - Польские власти начали операцию "Висла" по выселению украинцев Лемковщины и Холмщины в Западную Польшу.

2001 - Полет первого космического туриста - американца Денниса Тито.

2008 - При посадке на буровую платформу "Таврида" в Черном море разбился украинский вертолет Ми-8. 17 пассажиров и три члена экипажа погибли.

Родились в этот день:

1758 - Джеймс Монро, 5-й президент США (1817–1825), американский государственный деятель и дипломат.

1865 - Ивасюк Николай Иванович, украинский художник и педагог, автор известного полотна "Въезд Богдана Хмельницкого в Киев"; репрессирован.

1868 - Георгий Феодосьевич Вороной, выдающийся украинский математик, создатель геометрии чисел, внес значительный вклад в развитие современной информатики.

1926 - Харпер Ли, американская писательница.

1937 - Саддам Хусейн, иракский государственный и политический деятель, президент Ирака (1979-2003).

1941 - Ирина Асмус, советская актриса, клоунесса.

1948 - Терри Пратчетт, английский писатель-фантаст.

1974 - Пенелопа Крус, испанская киноактриса и модель, обладательница премии "Оскар".

1981 - Джессика Альба, американская актриса.

Ушли из жизни:

1945 - Бенито Муссолини, итальянский политический деятель, лидер фашистской партии (НФП), диктатор.

2012 - Матилде Камю (р. 1919), испанская поэтесса.

Именины:

Александр, Андрей, Василиса, Виктор, Леонид, Лукьян, Трофим, Федор. 

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Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 28 апреля.
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