Знаменательные события в истории: 2 мая 2020 года

Праздники:
Всемирный день тунца.
История:
1848 - Во Львове создана первая украинская политическая организация - Главная русская рада.
1902 - Во Франции на экраны вышел первый в мире научно-фантастический фильм "Путешествие на Луну".
1922 - Состоялось бракосочетание Сергея Есенина и Айседоры Дункан.
1940 - Отменены XII летние Олимпийские игры.
1944 - Отменены XIII летние Олимпийские игры.
1997 - Тони Блэр стал премьер-министром Великобритании.
2011 - спецслужбы США ликвидировали террориста № 1 Усаму бен Ладена.
2014 - Пожар в одесском Доме профсоюзов.
Родились в этот день:
1859 - Джером Клапка Джером, английский писатель.
1876 - Кордуба Мирон Михайлович, украинский ученый, публицист, историк, писатель.
1877 - Лучицкий Владимир Иванович, украинский геолог и петрограф.
1903 - Бинг Кросби, американский киноактер и певец.
1928 - Ященко Леопольд Иванович, украинский музыковед, фольклорист, дирижер, композитор.
1933 - Гаркавенко Галина Ильинична, украинская художница-график.
1975 - Дэвид Бэкхем, английский футболист, полузащитник.
Ушли из жизни:
1519 - Леонардо да Винчи, итальянский художник, ученый, изобретатель, универсальный гений эпохи Возрождения.
1864 - Джакомо Мейербер, немецкий композитор, создатель жанра французской большой оперы.
2015 - Майя Плисецкая, советская и российская балерина, хореограф, педагог, Народная артистка СССР.
Именины:
Виктор, Георгий, Дмитрий, Иван, Семен.