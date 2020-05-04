Скачать
Понедельник, 04.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 3 мая: "коронакризис", заявление Шредера, Тищенко о "Велюре" и другое
Итоги дня 3 мая: "коронакризис", заявление Шредера, Тищенко о "Велюре" и другое
На Житомирщине еще 7 человек заразились коронавирусом
На Житомирщине еще 7 человек заразились коронавирусом
Magnus Carlsen Invitational: Карлсен в финале победил Накамуру
Magnus Carlsen Invitational: Карлсен в финале победил Накамуру
Рецепт дня: Апельсиновые сырники
Рецепт дня: Апельсиновые сырники

Знаменательные события в истории: 4 мая 2020 года

Знаменательные события в истории: 4 мая 2020 года
07:14 Сегодня Телеграф

В этот день, 4 мая - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День Звездных войн.

День восстановления независимости Латвийской Республики.

День зелени в Японии.

День молодежи Китая.

История:

1113 - На Киевский Великокняжеский престол вступил Владимир Мономах.

1838 - деятели культуры выкупили из крепостной неволи украинского поэта Тараса Шевченко.

1878 - Томас Эдисон впервые публично продемонстрировал изобретенный им фонограф.

1904 - В Англии Генри Ройс и Чарльз Роллс начали производство автомобилей под названием "Роллс-Ройс".

1924 - В Париже начались VIII Олимпийские игры.

1970 - Кентская трагедия. В университете американского города Кент Национальная гвардия открыла огонь по студенческой демонстрации против вторжения США в Камбоджу (4 студента погибли).

1979 - Маргарет Тэтчер стала премьер-министром Великобритании, первой женщиной на этом посту.

1986 - зона эвакуации вокруг Чернобыля увеличена до 30 километров.

2000 - Предметы с затонувшего в 1912 "Титаника" проданы на аукционе "Сотбис" за $60 000.

2002 - катастрофа BAC 1-11 в Кано, погибли 149 человек.

Родились в этот день:

1825 - Томас Гексли, английский зоолог, палеонтолог, естествоиспытатель.

1929 - Одри Хепберн, британская и американская киноактриса, обладательница премии "Оскар".

1934 - Татьяна Самойлова, советская  актриса театра и кино, Народная артистка России.

1958 - Кит Харинг, американский художник, скульптор и общественный деятель.

1983 - Михаэль Реш, немецкий и бельгийский биатлонист.

1984 - Сара Майер, швейцарская фигуристка.

1987 - Анастасия Каменских, украинская певица.

1987 - Франсеск Фабрегас, испанский футболист.

1988 - Александр Абраменко, украинский фристайлист, олимпийский чемпион (2018).

Ушли из жизни:

1953 - Николай Григорьевич Холодный, украинский ботаник и микробиолог.

1962 - Меллер Вадим Георгиевич, украинский художник-авангардист (кубофутуристов, конструктивист), сценограф, дизайнер театральных костюмов, иллюстратор и архитектор.

1991 - Лысык Евгений Никитич, украинский театральный художник.

1943 - Жорж Андре, французский легкоатлет, призер летних олимпийских игр.

2014 - Татьяна Самойлова, советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России.

Именины:

Алексей, Денис, Иван, Максим, Федор. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 4 мая.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Макогон рассказал, какие убытки будет нести Украина из-за Северного потока-2
02 Обнаружена аномальная патология, которая ведет к смерти при коронавирусе
03 В Киеве перекроют еще один путепровод
04 ДТП в Хмельницкой области: есть погибший (Видео)
05 В Черновцах сильный дождь затопил десятки улиц
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Полиция Египта ликвидировала 18 террористов
Полиция Египта ликвидировала 18 террористов
Маас призвал Китай прояснить происхождение вируса
Маас призвал Китай прояснить происхождение вируса
Турция разрешила экспорт аппаратов ИВЛ
Турция разрешила экспорт аппаратов ИВЛ
Новый флешмоб от мировых актрис буквально &quot;ударяет&quot; в голову (Видео)
Новый флешмоб от мировых актрис буквально "ударяет" в голову (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь