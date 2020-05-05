Знаменательные события в истории: 5 мая 2020 года

Праздники:
Международный день борьбы за права инвалидов.
Международный день акушерки.
День Луки.
История:
1912 - Открылись V летние Олимпийские игры в Стокгольме (Швеция).
1921 - День рождения духов "Шанель №5" - в Париже состоялась их презентация.
1972 - катастрофа DC-8 под Палермо (Сицилия). Погибли 115 человек.
1992 - Крымский парламент провозгласил независимость Крыма и назначил на август референдум о подтверждении этого статуса.
1999 - Македония закрыла свои границы для албанских беженцев из Косово.
1999 - Впервые в истории Великобритании состоялись выборы парламента Шотландии.
2000 - Ущерб от нового компьютерного вируса "I love you" составил только в Северной Америке миллиард долларов.
2005 - В Конго разбился самолёт «Ан-26», погибли 10 человек. Всего на борту самолёта были 11 человек: 5 членов экипажа и 6 пассажиров, один из них выжил.
Родились в этот день:
1818 - Карл Маркс, немецкий философ, экономист, социолог.
1877 - Георгий Седов, русский гидрограф и полярный исследователь.
1931 - Николай Кондратюк, украинский певец (баритон).
1957 - Ричард Э.Грант, английский актер.
1966 - Ирина Салтыкова, российская поп-певица.
1981 - Крейг Дэвид, британский поп-певец и музыкант.
1988 - Адель, английская певица и автор песен, обладательница премий "Грэмми".
1988 - Денис Беринчик, украинский профессиональный боксер, серебряный призер Олимпийских игр (2012), серебряный призер чемпионата мира 2011.
1989 - Крис Браун, американский поп-вокалист, RnB-вокалист и музыкант.
Ушли из жизни:
1821 - Наполеон I Бонапарт, французский полководец и государственный деятель, император Франции (1804-1815).
1977 - Людвиг Эрхард, немецкий экономист и государственный деятель, автор германского экономического чуда.
2010 - Джульетта Симионато, итальянская певица.
2011 - Клод Стэнли Шулз, последний ветеран Первой мировой войны.
Именины:
Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Климент, Федор.