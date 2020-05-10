Знаменательные события в истории: 10 мая 2020 года

В этот день, 10 мая - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Вознесение Господне у западных христиан.

День отца в Германии.

День матери в Украине.

История:

1503 - Христофор Колумб открыл Каймановы острова.

1881 - Румыния провозглашена королевством.

1913 - первый полёт самолёта С-9 ("Большой Балтийский" или "Гранд") конструктора Игоря Сикорского.

1978 - В Одессе начались съемки фильма "Место встречи изменить нельзя".

2005 - В Берлине открыт мемориал жертвам Холокоста.

2005 - попытка теракта на площади Свободы в Тбилиси. Гражданин Грузии Владимир Арутюнян бросил гранату в сторону трибуны, на которой находились Джордж Буш и Михаил Саакашвили. Граната не взорвалась.

2008 - Активизировался крупнейший вулкан Европы — Этна. Последнее крупное извержение было в 2001 году, а также в ноябре 2007 года.

Родились в этот день:

1850 - Томас Липтон, ирландский предприниматель, чайный магнат, основатель известной чайной компании.

1864 - Леон Гомон, французский продюсер, один из основоположников мирового кинематографа.

1938 - Марина Влади, французская актриса кино, театра и телевидения, певица.

1950 - Наталья Бондарчук, российская актриса, режиссер, сценарист.

Ушли из жизни:

1696 - Жан де Лабрюйер, французский писатель, сатирик-моралист.

1774 - Людовик XV, король Франции (1715-1774).

1829 Томас Юнг, английский ученый, физик, астроном и востоковед.

Именины:

Анастасия, Иван, Иларион, Мария, Николай, Павел, Петр, Семен, Степан.