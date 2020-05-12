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Знаменательные события в истории: 12 мая 2020 года

Знаменательные события в истории: 12 мая 2020 года
07:08 Сегодня Телеграф

В этот день, 12 мая - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день медицинской сестры.

День экологического образования.

Всемирный день справедливой торговли.

День девяти мучеников.

История:

996 - В Киеве освящена первая на Руси каменная церковь - Десятинная.

1929 - во Львове создана организация писателей Западной Украины — "Гроно".

1959 - Элизабет Тейлор в четвертый раз вышла замуж - за Эдди Фишера. Они расстались через неполные пять лет.

1989 - крушение в Сан-Бернардино (Калифорния: тяжелый поезд выйдя из-под контроля машиниста разогнался на крутом уклоне, после чего на скорости свыше 100 миль/ч (160 км/ч) сошел с рельсов и врезался в город Сан-Бернардино.

2008 - Сычуаньское землетрясение, от которого погибло 69 197 человек, пропало без вести порядка 18 тыс. человек и 288 431 человек пострадало.

Родились в этот день:

1869 - Карл Шуман, немецкий спортсмен, четырехкратный олимпийский чемпион.

1899 - Индра Деви, мастер и учитель йоги, популяризатор йоги в разных странах мира.

1907 - Кэтрин Хэпберн, американская актриса, четырежды лауреат премии "Оскар".

1983 - Алина Кабаева, российская гимнастка, олимпийская чемпионка, общественный деятель.

Ушли из жизни:

1970 - Нелли Закс, немецкая поэтесса, Нобелевский лауреат.

1999 - Сол Стейнберг, американский художник, мастер карикатуры.

2008 - Роберт Раушенберг, американский художник.

Именины:

Артем, Василий, Иван, Федот. 

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Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 12 мая.
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