Знаменательные события в истории: 12 мая 2020 года

Праздники:
Международный день медицинской сестры.
День экологического образования.
Всемирный день справедливой торговли.
День девяти мучеников.
История:
996 - В Киеве освящена первая на Руси каменная церковь - Десятинная.
1929 - во Львове создана организация писателей Западной Украины — "Гроно".
1959 - Элизабет Тейлор в четвертый раз вышла замуж - за Эдди Фишера. Они расстались через неполные пять лет.
1989 - крушение в Сан-Бернардино (Калифорния: тяжелый поезд выйдя из-под контроля машиниста разогнался на крутом уклоне, после чего на скорости свыше 100 миль/ч (160 км/ч) сошел с рельсов и врезался в город Сан-Бернардино.
2008 - Сычуаньское землетрясение, от которого погибло 69 197 человек, пропало без вести порядка 18 тыс. человек и 288 431 человек пострадало.
Родились в этот день:
1869 - Карл Шуман, немецкий спортсмен, четырехкратный олимпийский чемпион.
1899 - Индра Деви, мастер и учитель йоги, популяризатор йоги в разных странах мира.
1907 - Кэтрин Хэпберн, американская актриса, четырежды лауреат премии "Оскар".
1983 - Алина Кабаева, российская гимнастка, олимпийская чемпионка, общественный деятель.
Ушли из жизни:
1970 - Нелли Закс, немецкая поэтесса, Нобелевский лауреат.
1999 - Сол Стейнберг, американский художник, мастер карикатуры.
2008 - Роберт Раушенберг, американский художник.
Именины:
Артем, Василий, Иван, Федот.