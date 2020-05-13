Знаменательные события в истории: 13 мая 2020 года

В этот день, 13 мая - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Бразилия - фестиваль Претос Велхос - годовщина отмены рабства в стране.

Колумбия - День святой Марии.

Республика Конго,Нигерия - День Гарланда.

День памяти святителя Игнатия Брянчанинова.

История:

1647 - в результате катастрофического землетрясения почти полностью разрушен город Сантьяго - столица Генерал-капитанства Чили (будущая столица Республики Чили.

1871 - Ватикан включён в Итальянское королевство, а суверенитет папы ограничен дворцами Ватикана, римской латеранской церковью и загородной папской резиденцией. К дворцам, которые довольно обширны, относились также и прекрасные ватиканские сады.

1888 - отмена рабства в Бразилии.

1895 - В США сгорела лаборатория изобретателя Николы Теслы. В огне погибли журналы с записями многих экспериментов и исследований.

1927 - В Киеве создан футбольный клуб "Динамо Киев".

1950 - В английском городе Сильверстоуне прошла первая гонка первого чемпионата "Формулы-1".

1958 - Георг де Местраль зарегистрировал торговую марку застежки-липучки Velcrо.

2014 - взрыв на шахте в Соме. Погибли 282 человека.

Родились в этот день:

1840 - Альфонс Доде, французский прозаик и драматург.

1849 - Панас Мирный, украинский писатель.

1937 - Роджер Желязны, американский писатель-фантаст.

1986 - Роберт Паттинсон, английский актёр, модель и музыкант.

1986 - Александр Рыбак, норвежский певец и музыкант, победитель конкурса Евровидение 2009.

1987 - Кэндис Аккола, американская актриса и певица.

Ушли из жизни:

1933 - Микола Хвылевой, украинский прозаик, поэт, публицист, один из основоположников послереволюционной украинской прозы.

1988 - Чет Бейкер, американский джазовый музыкант.

2002 - Валерий Лобановский, советский и украинский футбольный тренер.

Именины:

Василий, Климент, Максим, Никита, Яков.