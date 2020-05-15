Знаменательные события в истории: 15 мая 2020 года

Праздники:
Международный день семей.
Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести.
Международный день климата.
День лакоманьяка.
Международный день отказника.
История:
1637 - В Голландии пышно отметили рождение черного тюльпана.
1875 - Землетрясение в Колумбии, длящееся всего 45 секунд, уносит жизни 16 тысяч человек. Одновременно с землетрясением происходит извержение вулкана, расположенного рядом с городом Кокуто.
1930 - Американка Эллен Черч стала первой в мире стюардессой.
1976 - Катастрофа Ан-24 под Черниговом, погибли 52 человека.
1990 - Принята программа возвращения крымских татар в Крым.
Родились в этот день:
1567 - Клаудио Монтеверди, итальянский композитор, автор мадригалов, опер, церковных произведений.
1859 - Пьер Кюри, французский ученый-физик, Нобелевский лауреат.
1891 - Михаил Булгаков, советский писатель, драматург, театральный режиссер.
1987 - Энди Маррей, британский теннисист. Олимпийский чемпион 2012 года, победитель US Open 2012.
1989 - Сюнневе Сулемдал, норвежская биатлонистка, четырехкратная чемпионка мира в эстафетах.
Ушли из жизни:
1935 - Казимир Малевич, русский художник-абстракционист.
1974 - Джекоб Морено, американский психиатр, социальный психолог.
Именины:
Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Зоя.