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Знаменательные события в истории: 15 мая 2020 года

Знаменательные события в истории: 15 мая 2020 года
07:08 Сегодня Телеграф

В этот день, 15 мая - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день семей.

Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести.

Международный день климата.

День лакоманьяка.

Международный день отказника.

История:

1637 - В Голландии пышно отметили рождение черного тюльпана.

1875 - Землетрясение в Колумбии, длящееся всего 45 секунд, уносит жизни 16 тысяч человек. Одновременно с землетрясением происходит извержение вулкана, расположенного рядом с городом Кокуто.

1930 - Американка Эллен Черч стала первой в мире стюардессой.

1976 - Катастрофа Ан-24 под Черниговом, погибли 52 человека.

1990 - Принята программа возвращения крымских татар в Крым.

Родились в этот день:

1567 - Клаудио Монтеверди, итальянский композитор, автор мадригалов, опер, церковных произведений.

1859 - Пьер Кюри, французский ученый-физик, Нобелевский лауреат.

1891 - Михаил Булгаков, советский писатель, драматург, театральный режиссер.

1987 - Энди Маррей, британский теннисист. Олимпийский чемпион 2012 года, победитель US Open 2012.

1989 - Сюнневе Сулемдал, норвежская биатлонистка, четырехкратная чемпионка мира в эстафетах.

Ушли из жизни:

1935 - Казимир Малевич, русский художник-абстракционист.

1974 - Джекоб Морено, американский психиатр, социальный психолог.

Именины:

Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Зоя. 

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Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 15 мая.
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