Знаменательные события в истории: 16 мая 2020 года

В этот день, 16 мая - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День биографов.

История:

1648 - Победа Богдана Хмельницкого над войсками Речи Посполитой под Желтыми Водами.

1881 - В Германии открыто пассажирское движение на первом в мире трамвае.

1929 - В США состоялась первая церемония вручения "Оскаров".

1972 - Авиакатастрофа в Светлогорске - военно-транспортный самолёт упал на здание детского сада. Всего погибло 34 человека: 23 ребенка, 2 воспитателя и повар и 8 членов экипажа Ан-24Т.

2009 - Завершился конкурс песни Евровидение 2009 в Москве.

Родились в этот день:

1905 - Генри Фонда, американский актер, обладатель премии "Оскар".

1913 - Вуди Герман, американский джазовый кларнетист.

1955 - Ольга Корбут, советская гимнастка, четырехкратная олимпийская чемпионка, тренер.

1953 - Пирс Броснан, ирландский киноактер ("И целого мира мало", "У зеркала два лица" и др.).

1965 - Крист Новоселич, бывший бас-гитарист группы "Nirvana".

1966 - Джанет Джексон, американская поп-певица и актриса, сестра Майкла Джексона.

1973 - Тори Спеллинг, американская актриса.

1975 - Александр Пушной, российский музыкант и телеведущий.

1979 - Барбара Неделякова, словацкая актриса.

1986 - Меган Фокс, американская актриса и фотомодель.

1989 - Бехати Принслу, намибийская топ-модель.

Ушли из жизни:

1669 - Пьетро Да Картона, итальянский живописец и архитектор.

1703 - Шарль Перро, французский писатель-сказочник, поэт и критик.

1830 - Жан Батист Фурье Фурье, французский математик.

Именины:

Николай, Павел, Петр, Тимофей, Ульяна.