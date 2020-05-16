Знаменательные события в истории: 16 мая 2020 года

Праздники:
День биографов.
История:
1648 - Победа Богдана Хмельницкого над войсками Речи Посполитой под Желтыми Водами.
1881 - В Германии открыто пассажирское движение на первом в мире трамвае.
1929 - В США состоялась первая церемония вручения "Оскаров".
1972 - Авиакатастрофа в Светлогорске - военно-транспортный самолёт упал на здание детского сада. Всего погибло 34 человека: 23 ребенка, 2 воспитателя и повар и 8 членов экипажа Ан-24Т.
2009 - Завершился конкурс песни Евровидение 2009 в Москве.
Родились в этот день:
1905 - Генри Фонда, американский актер, обладатель премии "Оскар".
1913 - Вуди Герман, американский джазовый кларнетист.
1955 - Ольга Корбут, советская гимнастка, четырехкратная олимпийская чемпионка, тренер.
1953 - Пирс Броснан, ирландский киноактер ("И целого мира мало", "У зеркала два лица" и др.).
1965 - Крист Новоселич, бывший бас-гитарист группы "Nirvana".
1966 - Джанет Джексон, американская поп-певица и актриса, сестра Майкла Джексона.
1973 - Тори Спеллинг, американская актриса.
1975 - Александр Пушной, российский музыкант и телеведущий.
1979 - Барбара Неделякова, словацкая актриса.
1986 - Меган Фокс, американская актриса и фотомодель.
1989 - Бехати Принслу, намибийская топ-модель.
Ушли из жизни:
1669 - Пьетро Да Картона, итальянский живописец и архитектор.
1703 - Шарль Перро, французский писатель-сказочник, поэт и критик.
1830 - Жан Батист Фурье Фурье, французский математик.
Именины:
Николай, Павел, Петр, Тимофей, Ульяна.