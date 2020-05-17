Знаменательные события в истории: 17 мая 2020 года

В этот день, 17 мая - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день электросвязи и информационного общества.

Вознесение Господне.

Международный день борьбы с гомофобией.

История:

1861 - Впервые публично продемонстрирована цветная фотография, сделанная по методу физика Джеймса Максвелла.

1928 - Открылись IX летние Олимпийские игры в Амстердаме (Нидерланды).

1944 - ликвидация Крымской АССР. В одну ночь - на 18 мая около 200 тысяч крымских татар вывезено из Крыма на поселение в районы Средней Азии, Приуралья и Верхнего Поволжья.

1969 - Автоматическая межпланетная станция "Венера-6" совершает плавный спуск в атмосферу планеты Венера.

2005 - первый всемирный день борьбы с гомофобией.

Родились в этот день:

1879 - Симон Петлюра, украинский политический и военный деятель.

1904 - Жан Габен, французский актер театра и кино.

1918 - Биргит Нильсон, шведская оперная певица (драматическое сопрано).

1970 - Анжелика Агурбаш, белорусская певица, актриса, модель и телеведущая.

1982 - Тони Паркер, французский баскетболист, 4-кратный чемпион НБА.

1989 - Тесса Вертью, канадская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка.

Ушли из жизни:

1510 - Сандро Боттичелли, итальянский живописец эпохи Возрождения.

1838 - Шарль Талейран, французский политический деятель, первый премьер-министр Франции.

1910 - Полина Виардо, французская оперная певица, педагог.

1986 - Людмила Пахомова, советская фигуристка, олимпийская чемпионка (1976), 6-кратная чемпионка мира и Европы.

2012 - Донна Саммер, американская певица.

Именины:

Иван, Кирилл, Климент, Леонтий, Мария, Никита,Николай, Пелагея.