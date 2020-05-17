Скачать
Воскресенье, 17.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В мире за сутки число больных COVID-19 выросло на 95 тысяч
В мире за сутки число больных COVID-19 выросло на 95 тысяч
Канада решила поддержать сферу науки в период пандемии
Канада решила поддержать сферу науки в период пандемии
Кривцов рассказал об игре против Роналду
Кривцов рассказал об игре против Роналду
Рецепт дня: Картофельные ватрушки с курицей и сыром
Рецепт дня: Картофельные ватрушки с курицей и сыром

Знаменательные события в истории: 17 мая 2020 года

Знаменательные события в истории: 17 мая 2020 года
07:09 Сегодня Телеграф

В этот день, 17 мая - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день электросвязи и информационного общества.

Вознесение Господне.

Международный день борьбы с гомофобией.

История:

1861 - Впервые публично продемонстрирована цветная фотография, сделанная по методу физика Джеймса Максвелла.

1928 - Открылись IX летние Олимпийские игры в Амстердаме (Нидерланды).

1944 - ликвидация Крымской АССР. В одну ночь - на 18 мая около 200 тысяч крымских татар вывезено из Крыма на поселение в районы Средней Азии, Приуралья и Верхнего Поволжья.

1969 - Автоматическая межпланетная станция "Венера-6" совершает плавный спуск в атмосферу планеты Венера.

2005 - первый всемирный день борьбы с гомофобией.

Родились в этот день:

1879 - Симон Петлюра, украинский политический и военный деятель.

1904 - Жан Габен, французский актер театра и кино.

1918 - Биргит Нильсон, шведская оперная певица (драматическое сопрано).

1970 - Анжелика Агурбаш, белорусская певица, актриса, модель и телеведущая.

1982 - Тони Паркер, французский баскетболист, 4-кратный чемпион НБА.

1989 - Тесса Вертью, канадская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка.

Ушли из жизни:

1510 - Сандро Боттичелли, итальянский живописец эпохи Возрождения.

1838 - Шарль Талейран, французский политический деятель, первый премьер-министр Франции.

1910 - Полина Виардо, французская оперная певица, педагог.

1986 - Людмила Пахомова, советская фигуристка, олимпийская чемпионка (1976), 6-кратная чемпионка мира и Европы.

2012 - Донна Саммер, американская певица.

Именины:

Иван, Кирилл, Климент, Леонтий, Мария, Никита,Николай, Пелагея. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 17 мая.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Самые красивые шпионки в истории (Фото)
02 Леся Никитюк показала, как бы выглядела после пластики (Фото)
03 Каков Ваш любимый цвет, такой и характер
04 Распространение COVID-19 можно предотвратить полосканием рта
05 Не только глаза и руки: эксперт определил, что еще нужно защищать от COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Эстония завершает режим чрезвычайного положения
Эстония завершает режим чрезвычайного положения
Тимошенко озвучила пять причин кризиса в энергетике Украины
Тимошенко озвучила пять причин кризиса в энергетике Украины
COVID-19: на Житомирщине насчитали почти 550 заражений
COVID-19: на Житомирщине насчитали почти 550 заражений
Продукты поддерживающие сердце
Продукты поддерживающие сердце
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь